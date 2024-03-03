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美東華人學術聯誼會改選 訪經文處

紐約訊
美東華人學術聯誼會日前進行改選，新任董事長及會長，由徐慧茵及錢一之擔任，並於日前和六位董事會代表，拜會經文處。(美東華人學術聯誼會提供)
美東華人學術聯誼會日前進行改選，新任董事長及會長，由徐慧茵及錢一之擔任，並於日前和六位董事會代表，拜會經文處。(美東華人學術聯誼會提供)

成立已49年的美東華人學術聯誼會(CAAPS)近日改選，2024年董事長及會長，由教授徐慧茵及教授錢一之擔任；日前他們與六位董事會代表，到駐紐約台北經濟文化辦事處拜會處長李光章、教育組主任楊敏玲、領務組副組長游智雅。

聯誼會董事長徐慧茵是紐約大都會學院(Metropolitan College of New York)學術事業院長；會長錢一之則是新澤西理工學院土木及環境工程系教授，也是該校交通項目(Transportation Program)的主任。

一同前去參加拜會的董事，則包括豪斯托斯社區學院(Hostos Community College)副校長王向癸、皇后大學(Queens College)及聖若望大學(St. John's University)教授石文珊、紐約市政府都市計畫局前主任都市計畫師鄭向元、長島大學教授張東隆、紐約大學醫學院教授蕭醒華，以及在Webster Bank擔任信貸主管的王理仁。

會中美東華人學術聯誼會成員介紹有關8月12日年會籌備相關事宜，並針對學術、實業、藝術、文化及學生交流討論，也積極討論AI人工智能的議題，李光章則建議聯誼會可聯絡一些AI相關專家。會中還討論了急難救急相關事宜，以及美東華人學術聯誼會將設立獎學金等。

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