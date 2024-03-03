無人認領資金 州主計長發還華埠商家

州主計長狄拿波利(右三)為華埠三名業主歸還本應屬於他們的無人認領資金。(記者許君達／攝影)

紐約州 主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)近日在曼哈頓華埠 ，向三個商戶和機構發還了屬於他們的無人認領資金，總計價值過萬元。

獲得資金返還的有麒麟金閣酒樓、美麗華茶餐廳以及孔子大廈日間護理中心，其中麒麟金閣酒樓取回的金額達到9552.2元。

狄拿波利在由社區機構「歡迎來到華埠」(Welcome to Chinatown)所屬的「小商業創新中心」(Small Business Innovation Hub)舉辦了簡單的返還儀式，州眾議員李榮恩(Grace Lee)、紐約中華公所主席曾偉康、華埠商業改進區(Chinatown BID)行政總監陳作舟、華策會(CPC)執行長何永康以及「歡迎來到華埠」負責人李佩欣(Victoria Lee)共同出席。

狄拿波利表示，舉辦這樣一場儀式除了錢歸原主外，也是為了表達對華埠小商業的支持。他提到，華埠的經濟有94%的貢獻都來自20人以下的小企業或商戶。商業的繁榮，讓來到紐約的遊客很難忽略華埠這樣一個極富特色的街區。

李榮恩則表示，華埠一些商家的傳承超越了代際，堪稱文化遺產。這樣的商業只有繁榮起來並傳承下去，才能更好地講述亞裔族群在紐約的悠久歷史。

陳作舟說，華埠當前的商戶空置率降到了16%，僅比新冠疫情前最繁榮的時候高了兩個百分點。與曼哈頓中城等地動輒兩到三成的空置率相比，華埠的前景令人樂觀。