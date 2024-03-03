市應急管理辦主任 談無證客安置困局

以斯科在曼哈頓第三社委會上，表示針對無證客安置，市府暫時沒有更好的辦法。(記者許君達／攝影)

紐約市 應急管理辦公室主任以斯科(Zach Iscol)近日出席曼哈頓第三社區委員會的月度會議，就無證客 危機相關問題回應社區的關切。根據以斯科透露的信息，在已經持續了18個月的本輪危機中，共有超過18萬人湧入紐約市，而且無證客的來源背景複雜，是二戰以後最大的一次難民湧入潮。

以斯科介紹，湧入紐約的無證客來自近20個國家，擁有非常多元的文化背景和信仰，單是提供多語種翻譯服務就難度極大。他透露，在危機的初期，單身無證客主要來自南美洲，以委內瑞拉為主，而在近期，單身無證客的最大來源地已變成了西非和撒哈拉以南非洲地區。家庭無證客的則多來自中美洲國家。

以斯科表示，他所接觸過的很多無證客其實都很努力，希望能盡快自食其力。不過，工作許可的發放權在聯邦，紐約市能做的只有對他們進行人道主義安置，使他們免受飢寒。他透露，目前已有11萬人在獲得工作許可後離開了庇護 所，在紐約找工作或者搬遷至外州謀生。

社區關注的問題則主要集中在兩個方面，首先是對市府為單身成年無證客設定的庇護所連續居住30天限期的質疑。

以斯科表示，設定居住時限的主要原因首先是安置場所數量有限，床位需要加速輪轉，因而以這種方式督促已經入住庇護所的無證客盡快尋找工作和住處，避免產生依賴性。他強調，人道主義幫扶的理念是「授人以魚不如授人以漁」。

不過社區居民對此解釋並不滿意。因為實施30天床位輪轉的現實狀況是，大量單身男性無證客既拿不到工作許可又回不去庇護所，只能成群結隊地露宿街頭，不僅不人道，而且對本地區的公共設施和公共安全帶來了更大的壓力。

有居民提到，東村(East Village)湯普金斯廣場公園(Tompkins Square Park)由於鄰近一間大型庇護設施，結果公園內的公共衛生間骯髒不堪，清潔人員甚至已放棄了清理的努力，引發了媒體的大量關注。

以斯科則表示，對於此類問題，除了「壓力過於巨大」外，沒有其他更好的解釋。他說，應急管理辦公室已盡可能增加了公園內臨時衛生間和飲用水的供給，但要解決公共衛生間的問題，還需與公園局等其他部門協調。