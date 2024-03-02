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雲頂擬斥資50億 打造娛樂度假勝地

記者邢易霖 / 紐約報導
雲頂世界宣布，將在皇后區南部的亞古德馬場斥資50億元打造世界級的娛樂度假勝地。圖為賭場擬建示意圖。(取自紐約市雲頂世界官網)
雲頂世界宣布，將在皇后區南部的亞古德馬場斥資50億元打造世界級的娛樂度假勝地。圖為賭場擬建示意圖。(取自紐約市雲頂世界官網)

近日，紐約市雲頂世界(Resorts World New York City，簡稱RWNYC)宣布將在皇后區南部的亞古德馬場(Aqueduct Racetrack)，斥資50億元打造世界級的娛樂度假勝地，此舉將為紐約州促進數10億元的經濟收入，帶動經濟發展的同時為社區注入新活力，致力改變紐約市的娛樂版圖，為民眾帶來一系列福祉，包括住房、公園、改善公共交通和社區活動等。

據雲頂世界美東總裁Robert DeSalvio表示，雲頂世界的成長見證了他們與皇后區的共同進步。自2011年開業以來，他們持續與紐約市、紐約州以及當地社區合作，提供數千個高薪的工作，為紐約學校帶來了數10億元的稅收，並與當地數百家非營利組織建立了真正的合作夥伴關係。

隨著新項目的推進，他們將繼續發展事業，努力達到最高成就。一旦獲得紐約州博彩委員會的正式許可，雲頂世界將投入50億元，打造具有拉斯維加斯風格的全面博彩業務，並希望在今年年底之前創造更多的就業機會。

據介紹，該項目將推動紐約的經濟增長。他們將注重本地勞動力市場的發展，為紐約家庭提供全面的職業培訓和在職培訓，預計在賭場和酒店業提供1萬個工作機會，其中大多數是工會建設和長期服務崗位。此外，為了更好地回應社區的需要，項目還計畫建造超過10畝的公共空間，包括修建公園、步道和自行車道等。

紐約市 紐約州 皇后區

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