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私收無證客 再添布朗士廢棄圖書館

記者張心╱紐約報導
在皇后區自行經營兩間無證客收容所的家具店老闆，近日被發現還在布朗士某廢棄圖書館內開設第三間臨時住所。圖為家具店門口。(本報檔案照)
在皇后區自行經營兩間無證客收容所的家具店老闆，近日被發現還在布朗士某廢棄圖書館內開設第三間臨時住所。圖為家具店門口。(本報檔案照)

皇后區私自在商店一樓及地下室內收容共74名無證客的家具店老闆，近日被發現還在布朗士某廢棄圖書館內設立另一間無證客臨時住所；隨即遭到警察逮捕的他被控兩項非法入侵罪，但同樣身為移民的家具店老闆表示，自己不過是在政府不作為時施以援手而已，揚言要起訴市警。

紐約市執法機構近日在對皇后區南部李奇蒙丘(Richmond Hill)某家具店進行搜查時，意外發現其後方建築的地下室內住了74名無證客男子，他們輪流睡在40多張床鋪上並共用兩個廁所。

經調查，該收容所由47歲的家具店老闆、塞內加爾移民薩爾(Ebou Sarr)經營，他請無證客住在自己家具店的一樓和地下室。除此之外，警方還發現他正在布朗士舊復敦圖書館(Old Fordham Library)內開設第三間收容所，隨後以非法入侵罪將其逮捕起訴。

但這並沒有令薩爾感到害怕，相反他十分不解，並打算同市府爭取，使收容所合法化；「我只是想幫助無證客，他們無處可去，市府收容所不接納他們。」

薩爾說，自己的家具店有市長開具的居住合格證，「這是允許我合法居住的地方，但現在空著也是空著，我有資格請需要的人住進去」。

薩爾曾在1月14日下午6時40分左右，試圖闖入舊復敦圖書館，被警察以無合法進入許可證攔下；薩爾表示，他希望可以取得舊復敦圖書館的經營權，「畢竟它已經空置很多年了，不如利用起來給無證客。所以我想把它修繕妥當，之後接無家可歸的人入住。」

那時他在皇后區經營的兩間收容所還未被當局發現，這些被他收容的無證客，每月給他上交300元的租金，而他在住宿的基礎上，為無證客提供一日三餐；「我只是在做慈善，絕不多拿無證客的錢，我認為警察的做法不妥，我要起訴他們。」

無證客 圖書館 皇后區

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