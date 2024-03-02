劉醇逸批小班案拖延 教育總監：招不起教師

州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸表示，市府應該遵守而非拖延「小班案」的推行。(取自公聽會直播)

備受家長關注的「縮小班級規模」法案(以下簡稱「小班案」)在紐約市 推行緩慢，市議會近日召集該政策提案方州議會及推行方市教育局 舉行聽證會，會上兩方對「小班案」長期實行願景說詞不一，市議會計畫出新規，確保該規則實施效果。

「小班案」自2022年經州議會通過後，於紐約市政策落地步履維艱，長期遭受「燒錢難成行」的質疑。面對爭議，該案提案人、州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸，2月29日出席市議會教育委員會(Committee on Education)公聽會時解釋，市府有時間和資金縮小公校 班級規模，應該遵守而非拖延「小班案」的推行。

劉醇逸表示，州府近年來對市府的教育資金援助增加了10億多元，市府不應該再為此要求額外的資金援助，「市長和市教育局總監已承諾接手此案，就應該履行責任解決問題」。

市議會教育委員會主席喬瑟夫(Rita Joseph)也質疑市教育局提出「需要更多資金以雇用更多教師，才能確保小班案成功推新」的說法。

「該案生效一年多了，我們仍然沒有看到市教育局達到州府制定的班級人數標準，也沒有出台相應的政策實施規畫」；她宣布將推出兩項提案，監管市教育局及時報告「小班案」實行情況，詳細到追蹤各社區班級人數實時數據。

市教育局總監班克斯(David Banks)當日雖未到場作證，但他在前一日的採訪中對記者表示，市府需要在未來幾年花費14億元至19億元、聘請1萬至1萬2000名教師，才能滿足「小班案」的要求，而這代表著會有更多的教育項目調整與削減。