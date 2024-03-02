經文處座談中國介選及假訊息傳播

駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦座談會，談中國介選與假訊息傳播的策略與手段。(記者許君達╱攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處近日與「外籍記者協會」(Foreign Press Association, FPA)聯合主辦「全球選舉年、介選及假訊息：台灣經驗分享」研討會。研討會由FPA主席威廉姆斯(Ian Williams)主持，邀請「外交政策研究院」亞洲計畫部主席戴傑(Jacques deLisle)、西東大學(Seton Hall University)法學院教授陸梅吉(Margaret Lewis)、大西洋理事會(Atlantic Council)數位鑑識實驗室研究員提伯特(Kenton Thibaut)和台灣民主實驗室(Doublethink Lab)執行長吳銘軒與談。

經文處處長李光章表示，台灣長期以來一直被中國當作干預選舉、攪亂現存全球民主制度的試驗場，台灣通過建立一套堅韌的資訊戰研究與事實核查系統，抵禦住了攻擊，也希望能將經驗分享給其他共享民主價值的國家。

戴傑和陸梅吉提到，中國在台灣利用言論自由散播經過扭曲的信息，尤其是「疑美論」與貶低民主制度；戴傑表示，中國一方面假裝友好，一方面宣傳解放軍的強大，目的是宣揚「抵抗無用論」，藉此從內部挑動台灣社會內部的矛盾。

吳銘軒分享了幾個中國在台灣操弄輿論的案例，其中破綻最多的是在今年1月大選前，傳播的「蔡英文 秘史」。造謠者以YouTube帳號矩陣的形式，統一用AI 生成的人物形象，講述針對現任總統蔡英文的低俗流言。

吳銘軒透露了研究團隊的兩項發現，第一是這數千帳戶的活躍時間，與中國政府機關的上班時間高度吻合，逢午休時間以及中國的公共假日，帳號便暫停活動；在追蹤AI影片的圖像來源時，團隊發現造謠者所使用的圖片，文件名也有端倪，很多文件甚至直接以「微信 圖片」命名。根據這些證據，可以判斷這一輪假訊息攻擊就是來自中國。