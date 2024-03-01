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法拉盛3月瘋狂購物 抽500元禮品卡

記者邢易霖 / 紐約報導
法拉盛商改區即日起將舉辦「3月瘋狂購物」活動。(記者邢易霖 / 攝影)
法拉盛商改區即日起將舉辦「3月瘋狂購物」活動。(記者邢易霖 / 攝影)

皇后區法拉盛商改區(Flushing BID)於2月29日，在天景購物中心(Skyview)宣布推出「3月瘋狂購物」(March Shopping Madness)活動，即日起至3月31日(周日)，在郵編11354和11355的法拉盛零售商家消費金額超過20元，均可參與抽獎，活動不含餐飲消費。抽中的10名幸運兒將每人獲得500元現金禮品卡(Gift Card)。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，此次活動已是第二年舉辦，任何民眾都可以參加。今年將抽取10位幸運兒，為他們準備了共5000元現金禮品卡，此卡可在法拉盛的任何商家進行消費。去年有2000位民眾參加，共計收到17萬5000元的收據。

他指出，此次活動的目的是促進法拉盛地區的商業繁榮，吸引更多消費者前來購物、擴大客源。活動不僅能為當地商戶帶來利潤，還期望進一步為社區增加更多的就業機會，為經濟發展注入新的活力。

主辦方表示，從即日起至3月31日，民眾在郵編為11354或11355的法拉盛零售商家消費金額超過20元，即可參加活動，參與次數不設上限。需年滿18歲或以上，收據日期在3月1日至31日之間，收據上需要有商店名稱、地址以及電話號碼。活動不含餐飲消費。

參與者需將保留的紙質購物收據或小票照片，簡訊發送至法拉盛商改區的熱線(347)603-3633，或將收據及電話號碼，放在位於法拉盛圖書館前的商改區信息亭(Flushing BID Information Booth)。10名獲獎者將隨機抽取，並通過電話通知，獲得500元現金禮品卡。4月9日(周二)前，法拉盛商改區官網www.flushingbid.com及Instagram帳號flushingbid上也將公布獲獎名單。獲獎者必須攜帶身分證明親自領取獎勵，並填寫W-9表格。

法拉盛 商改區 零售商

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