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曼哈頓五分局：春節搶案、重竊減 重大攻擊增加

記者劉梓祁／紐約報導
五分局表示，春節期間罪案顯著減少。(記者劉梓祁／攝影)
五分局表示，春節期間罪案顯著減少。(記者劉梓祁／攝影)

轄管包括曼哈頓華埠的市警五分局，近日於紐約中華公所召開警民會，向居民報告最新周邊治安情況；儘管有多個農曆新年慶祝活動在過去一月內舉辦，但數據顯示春節期間罪案數量有明顯減少，尤其在盜竊和搶劫方面。

本次會議由五分局局長陳韜主持，根據市警統計數據，過去近一個月內的罪案降幅「令人欣喜」，犯罪頻率在春節活動接連舉辦之下，較往年相比均有減少，證明了警方近期加強巡邏和社區警務工作的成效；根據數據，在截至2月25日的過去28天內，轄區內搶劫、入室盜竊和重大盜竊的數量均有下降，其中搶案數量減少近70%，重竊案數量減少近20%。

陳韜對此指出，在過往歷屆春節活動中，華埠幾乎均錄得大量盜竊和街頭扒竊事件，但今年在迎來破紀錄人流的同時，警方針對防止罪案和扒竊慣犯做出特別部署，得到了顯著成效。此前，五分局曾在一周內抓獲三個扒竊團夥，甚至有警員稱扒手數量接近「失控」狀態。

五分局統計顯示，在農曆新年首日並沒有扒手被捕，隨之而來的「超級星期六」則發生一起扒竊報案。陳韜表示，如此情形在過往可謂「無法想像」，但背後離不開市警扒手專案組和曼哈頓南區勤務指揮中心的協助，令「犯罪率確實下降」。

儘管如此，在過去近一月內，轄區內共錄得101起輕竊案，較過往同期增加近25%。同時，重大攻擊罪案件數量亦增長30%。陳韜解釋稱，共17起重攻擊案中，有七起為警員受到襲擊，其餘則多與遊行示威有關。他表示，由於華埠地處市警總局旁，因此許多遊行組織前往抗議，導致襲擊案較多發生。

另外，由五分局發出的刑事和民事傳票數量亦有升高，其被陳韜稱為「執法有力的表現」。他還強調，目前亞裔社區仍是扒手的犯案目標，呼籲居民加強個人財物的保護措施，並將繼續與其它分局合作執法。

會議中，分局警員陳劍輝(Chim Chan)和齊姆凱維奇(Ola Ziemkiewicz)獲得「月度最佳警察」稱號，兩人在1月30日於曼哈頓大橋，成功阻止了一起跨越多個轄區的車輛追逐，嫌犯最終被控至少兩項危險駕駛罪。

華埠 曼哈頓 亞裔

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