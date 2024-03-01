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外牆掉落 曼哈頓華埠麥當勞舊址封鎖

記者許君達／紐約報導
華埠包厘街26號樓發生外立面部件掉落事故，未造成人員傷亡。(記者許君達／攝影)
華埠包厘街26號樓發生外立面部件掉落事故，未造成人員傷亡。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠包厘街(Bowery)的一棟五層建築29日早，發生外牆部件掉落事故。事故發生後，巡邏警員發現情況，迅速封鎖事發現場附近的人行道並通知市樓宇局(DOB)前往調查。目前沒有人員傷亡報告。

事發地點為曼哈頓包厘街26號。市警五分局的消息人士表示，當時並未接到報警，而是分局警員在早間巡邏時直接發現了事故現場並迅速處置，但當值警員現也記不清具體時間，而且也尚未收到目擊者的證詞。

據查詢，事發建築為一商用樓，建於1987年，歷史並非十分悠久，發生部件掉落的部位主要是裝飾用的門頭筒瓦以及門頭兩側的大理石牆面，還有門頭上方過渡區域的外覆金屬皮；市樓宇局的初步勘查結果顯示，一塊尺寸大約12乘以2吋的鋁製部件固定部位鬆脫，另有陶瓷結構發生移位並墜落在地面。

事故現場的外的封鎖線對周邊至少三家商戶造成了影響。禮品店「美麗屋」業者介紹，他們當日上午10時前到達店鋪外準備開門上班時，店門便已被封閉起來，無法營業。截至發稿時，業者尚未收到何時能夠恢復營業的通知。她表示，幸好農曆新年已過完，業務回歸平穩，一天不營業損失尚可接受，「如果過年前被迫關門一天，損失就大了」。

該建築此前曾為一間麥當勞，於2015年結束營業後空置，部分華埠老居民至今仍以「麥當勞」稱呼該樓。紐約中華公所英文秘書蔡韋儀說，多年前，「麥當勞」樓曾經非常熱鬧，除了餐廳本身的客流外，還有很多等巴士前往大西洋城賭場的人會坐在樓上等車消遣。

社區人士陳家齡則表示，該樓底層看似不太協調的門頭，是麥當勞在入駐時為了凸顯華埠特色而改建，改建工程大約在25年前進行，但新安裝的很多裝飾部件並不牢固，本次掉落的幾乎全是這些部位。根據紀錄，該樓在2008年也曾接到過部件掉落的投訴。

陳家齡表示，由於人氣下降和遊民占據，麥當勞多年前租期滿後便未再續約，而麥當勞撤離後，該建築的使用率不盡人意，長時間大門緊鎖。

部件掉落事故殃及鄰近商戶，警方封鎖線使其無法開門營業。(記者許君達／攝影)
部件掉落事故殃及鄰近商戶，警方封鎖線使其無法開門營業。(記者許君達／攝影)
事發建築曾進行過外立面改造工程，改造過的部位很多部件不牢固，歷史上不止一次發生過...
事發建築曾進行過外立面改造工程，改造過的部位很多部件不牢固，歷史上不止一次發生過部件掉落事故。(記者許君達／攝影)
為數不少的金屬、陶瓷和大理石製品從二至三層的位置掉落在人行道上。(記者許君達／攝...
為數不少的金屬、陶瓷和大理石製品從二至三層的位置掉落在人行道上。(記者許君達／攝影)

麥當勞 華埠 曼哈頓

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