紐約客談╱選戰起跑 珍惜寶貴的一票

2024的早春已經來臨，今年的選戰也已悄悄從幕後走到台前。今年是州參眾議員 選舉年，包括華裔 聚居區在內的各選區兩黨參選人紛紛亮相，選戰正式啟動。

第一次參選者小心探路求助；剛上位者傾聽選民的反應，認真制定競選策略；在位多年者則會注意揚長避短，擴大自己的優勢。隨著近些年華社選舉活動的不斷普及和開展，華裔聚居區有更多參選人亮相，積極參政，尤其可喜的是，有數位參選人還主動到華裔人口雖然眾多，但未必占多數的選區參加選舉，華人社區目前這種參政的熱情令人鼓舞，參選的人愈多，華社選舉的質量也就愈高，也就能湧現更多能為社區辦實事，同時也有遠見，能帶領社區向前走的領導人。

民主政治最關鍵的要素是選民手裡的選票。不要以為自己手裡的一票微不足道，選民手裡的選票舉足輕重，千金難買。參選者為了爭奪選民手裡的選票，會想出各種方法迎合選民的心理，讓選民給自己投票 。作為選民來說，應該看守好自己手裡的選票，把它投給真正心儀的參選人。

或許有人會說，我不了解政治，投票也是隨意選一個。對於這樣的選民，不妨從現在起就開始了解自己所在的州眾議員和州參議員選區，看看現任議員是誰，都有哪些政績；再看看選區內新湧現了哪些參選人，看看他們都有什麼經歷，都是什麼主張。選民甚至可以更進一步，參加各個參選人的競選活動，貼近了解參選人。

民主權利是神聖的權利，行使民主權利不是天生就會的，需要有一個學習過程，為了讓手裡的一票投得心裡踏實、投得貨真價實，應該花一些時間去了解。退休者其實有更多可支配時間去做一項小小的研究。