法拉盛緬街違停嚴重 警拖走私家車整頓

警方將違停私家車拖走，警示違反交規的車輛。(金山提供)

在皇后區法拉盛 街道，亂停車現象長期以來一直是民眾和商家頭疼的問題，警方在28日拖車處理了違規停放的私家車，旨在恢復街道的正常秩序，保障行人和車輛的安全，同時也確保公車要道不受堵塞。

據了解，警方執行拖車的地點，位於法拉盛公共圖書館 對面的緬街路邊街道，路邊的告示牌標註說明，除周日外，街邊停車區僅限商業車輛，限時二小時，適用時間從早上7時起至中午12時。下午時段，該路段轉爲計時停車區，同樣限時二小時，適用於中午12時至晚上10時。

警方將違停私家車拖走，警示違反交規的車輛。(金山提供)

然而，即使在明確規定下，街邊仍經常可以看到私家車違停。一家超市工作人員指，路邊設置商業車輛停車是為了商家的貨車抵達時，方便貨物進出超市，確保搬運不受阻。而實際情況卻是大量私家車占用了這些商業車輛的停車位，即便這些私家車只是短暫停留，但也嚴重影響了超市的貨物裝卸效率。

民眾劉女士稱，「緬街每天車水馬龍，很多私家車沒位置停車，市府應該多添置一些公共停車場，減少車主不必要的經濟損失。」她還提到，警方除了對違停車輛開罰單，還要優化交通路線，提升民眾對交通規則的認識，給予更多的溝通和指導。