市議員馬泰提案增單車停放空間

紐約市第一選區市議員馬泰聯合市議員迪諾維茨，共同提出兩項「綠色出行」提案。(記者張心╱攝影)

紐約市 第一選區市議員馬泰(Christopher Marte)28日聯合市議員迪諾維茨(Eric Dinowitz)，共同提出兩項「綠色出行」提案，旨在於全市公園和市府建築中增加單車停放空間，鼓勵市民選擇單車而非汽車代步。

馬泰介紹，第一項新提案名為「停放單車」(Park Your Bike)，要求全市面積至少為2.5畝的公園，必須開設單車停放站，並且無論天氣狀況都開放給市民免費停放單車。

馬泰表示，在英國倫敦，類似的半封閉、存儲式單車停放站已證明成效卓著，極大地減少了單車盜竊率，為單車出行的市民增添了安全感。

另一項新提案則要求，全市面積至少為1萬平方呎的市府建築內，必須為員工和訪客提供單車存放空間，藉此鼓勵市民們都選擇騎單車上班。據統計，該提案若通過，將為超過40萬市府員工提供單車停放保障，降低目前不得不把單車停放在外的被盜風險。

「因為我本人喜愛騎單車出行，所以一直致力改善全市的單車基礎設施，急切地希望這些提案能夠通過。」馬泰表示，疫情 期間，騎單車出行的市民數量不斷增多，單車持有率飆升，卻沒有相匹配數量的停放空間。「這兩項提案一定會增加市民騎車上班的安全感和便捷性，鼓勵更多人放棄汽車，從根源上減少交通壅堵。」

交通維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)曼哈頓 組織者雅各比(Emily Jacobi)分析，目前，紐約市汽車和單車車位嚴重失調，每位汽車車主平均享有1.5個停車位，但每116輛單車才有一個停車位，「新提案如果能夠通過，將改善紐約市單車停放的可行性。」