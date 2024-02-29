康尼島溜冰場 提供免費熱飲、餅乾

冬季期間，位於布碌崙 (布魯克林 )康尼島 的斯塔克溜冰場(Abe Stark Skating Rink)為令更多家庭有玩樂的機會，邀請他們免費參與溜冰活動；在冰上飛舞的同時，還能享受免費的熱巧克力和餅乾，呼籲有興趣的家庭把握機會。

斯塔克溜冰場是隸屬於市公園局的收費室內溜冰場，為了讓更多家庭能體驗滑冰的樂趣，經由布碌崙區長雷諾索(Antonuo Reynoso)、市議員紀思庭(Justin Brannan)、州參議員斯卡塞拉-斯潘頓(Jessica Scarcella-Spanton)等人的贊助，會定期開放免費活動。

消息指出，這不是該溜冰場首次舉辦慈善活動，過去已在當地民選官員辦公室的支持下，造福很多民眾；而據小朋友的反饋，很開心可以與父母在溜冰場內共度美好的時光，同時增進自己的溜冰技能，冬季期間外出有限，希望可以有更多的類似活動，與家人製造互動機會。

斯塔克溜冰場地點是康尼島西19街1902號，由於進場名額有限，採用先到先得原則，民眾可瀏覽https://www.nycgovparks.org/facilities/iceskating/1或撥電至(718)946-6536獲得更多詳情。