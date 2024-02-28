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天價 無證客庇護所保安時薪 最高117元

記者范航瑜／紐約報導
亞當斯政府與各類商業公司簽訂了緊急合同造成了天價費用。無證客庇護所的安保人員時薪高達117元。(美聯社)
亞當斯政府與各類商業公司簽訂了緊急合同造成了天價費用。無證客庇護所的安保人員時薪高達117元。(美聯社)

紐約市主計長蘭德(Brad Lander)辦公室27日發布報告，為應對大量的無證客湧入，亞當斯政府與各類商業公司簽訂了緊急合同，造成了天價人力費用。無證客庇護所的安保人員時薪高達117元，是平均工資的四倍以上。

2022年11月，為應對不斷湧入的無證客，市主計長授予市長緊急權，允許政府機構在緊急情況下聘用營利性商業公司。但迄今為止，市府簽訂的四份合約中，三份是在沒有任何競爭招標的情況下完成的。這四份合約中，市府支付給私人保安的時薪從50元到117元不等，遠高於每小時27.58元的普遍安保工資要求。最低的50元時薪來自唯一一家競標選中的公司。

報告顯示，商業供應商提供的員工執行相似的功能，但彼此之間的收費差異巨大，並且大多數情況下都高於政府職員的薪酬。蘭德在報告中表示，「市府在簽訂合同上毫無考量，管理不當，最終落入商業陷阱，讓納稅人白白支付了數百萬元。」

不僅如此，市府在為無證客提供服務上也聘請了商業公司的人員。在提供相同服務的前提下，商業公司人員費用約為市府員工的2.5倍。例如庇護所主管一職，應急管理公司SLSCO的價格約為每八小時班次1500元，另一家公司DocGo則為主管每天支付高達2000元的薪酬。據悉，DocGO此前為核酸檢測公司，疫情後轉型為應急管理公司，專為無證客管理提供服務。

月初，亞當斯政府宣布將為移民提供預付借記卡。該項目將與一家位於新澤西的公司合作，一年合約為5300萬元。這一合約同樣沒有經過競標，有市議員指出此舉是為了避免審查。

「市府應該堅持從自己的承包商那裡獲得最優價格，以壓縮成本，而不是在大冬天將人們逐出庇護所，」蘭德說。亞當斯去年7月宣布新規，要求入住市府安置處所的成年庇護客限60天內離開，自行尋找其他住所。隨後，市府在9月將時限縮短到30天。

無證客 庇護 亞當斯

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