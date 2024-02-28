我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

國會選區重畫案 州議會版本公布

記者許君達／紐約報導
紐約州議會推出國會選區重畫方案，新方案進行了有利於民主黨的細微更改，其中剛剛贏得特殊選舉的蘇奧齊所在的第三選區最為突出。(美聯社)
紐約州議會推出國會選區重畫方案，新方案進行了有利於民主黨的細微更改，其中剛剛贏得特殊選舉的蘇奧齊所在的第三選區最為突出。(美聯社)

紐約州議會近日以壓倒性優勢，否決了由獨立選區重畫委員會(Independent Redistricting Commission)制訂的紐約州國會選區地圖，並將公布由議會自行繪製的選區重畫地圖；議會版本新選區地圖方案27日公布，並未對被否決版本進行大改動，僅在部分拉鋸選區改變，將更有利於民主黨，另外位於紐約市範圍內的選區，則基本沒變。

根據投票結果，議會兩院的共和黨人全部同意委員會的地圖，而民主黨則絕大部分都投下了反對票。主持選區重畫事務的州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)，指責獨立選區重畫委員會的地圖過於傾向保護現任議員，並過分切分行政區畫。

在新方案中，在州議會中占據多數席位的民主黨人並未對紐約市內的選區進行重大改動，範圍包含史泰登島和布碌崙(布魯克林)南部的第11選區保留了原狀，意味著該區現任共和黨國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)的席位相對穩妥。

此前因桑托斯(George Santos)風波而話題不斷的第三選區，則進行了更有利於民主黨的重畫：選區範圍向東延伸，納入屬於蘇福克郡、立場偏藍的亨廷頓(Huntington)地區，同時將立場較保守的納蘇郡馬薩佩瓜(Massapequa)地區，畫給共和黨勢力穩固的第二選區。

此外，上州與哈德遜河谷地區由弱勢共和黨贏得的席位也被進行了一些更有利於聚集民主黨勢力的更改。而上州大城市雪城(Syracuss)所在、由共和黨掌握的第22選區，在委員會版本重畫方案中，將更有利於民主黨，州議會版本則保留這處改動。

州議會版本的地圖最早將於29日提交表決，預計會順利通過。這是紐約州議會三年來第二次主導重畫國會選區，此前版本由於兩黨矛盾太大，經過多次法律拉鋸戰才臨時定下，本輪選區重畫方案是依法以2020年人口普查結果為依據進行重畫的第二次嘗試。

民主黨 共和黨 紐約州

上一則

天價 無證客庇護所保安時薪 最高117元

下一則

安徽同鄉會慶新春 200鄉親同歡

延伸閱讀

美國會有共識避免政府關門 援烏預算仍卡關

美國會有共識避免政府關門 援烏預算仍卡關
國會股神…裴洛西丈夫購輝達5000股權 3個月賺160萬

國會股神…裴洛西丈夫購輝達5000股權 3個月賺160萬
紀思庭幕僚長麥克里 參選第46區州眾議員

紀思庭幕僚長麥克里 參選第46區州眾議員
阻問鼎白宮 「拯救加州」要5度罷免紐森

阻問鼎白宮 「拯救加州」要5度罷免紐森

熱門新聞

艾伯特愛因斯坦醫學院。(取自Wikimedia Commons)

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

2024-02-26 16:45
一名年輕女子在紐約市一家寵物店莫名搧了旁人一巴掌。(擷自YouTube@NBC News)

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

2024-02-20 14:57
紐約皇后區法拉盛大學點大道(College Point Boulevard)的居民樓內，23日清晨發生一起持刀傷人事件。圖為法拉盛，非事發現場。(記者邢易霖 / 攝影)

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

2024-02-24 10:31
不少走線客到法拉盛的仲介公司，尋求一份穩定的工作。(記者邢易霖／攝影)

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

2024-02-25 16:45
孫衛東目前已搬到法拉盛一處公寓居住，由有經驗的阿姨陪護。圖為此前他的生活照。(孫衛東自願者團隊提供)

「復旦流浪博士」近況曝光 搬進公寓、天天去圖書館

2024-02-22 20:47
華男長島被捕後入境遭扣，於近日在紐約南區聯邦法院提出訴訟，控告國土安全部。圖為紐約南區聯邦法院。(記者劉梓祁／攝影)

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

2024-02-25 11:23

超人氣

更多 >
間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受
亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁

亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁
手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆

手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆
紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁

紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁
這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚