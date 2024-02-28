國會選區重畫案 州議會版本公布

紐約州議會推出國會選區重畫方案，新方案進行了有利於民主黨的細微更改，其中剛剛贏得特殊選舉的蘇奧齊所在的第三選區最為突出。(美聯社)

紐約州 議會近日以壓倒性優勢，否決了由獨立選區重畫委員會(Independent Redistricting Commission)制訂的紐約州國會選區地圖，並將公布由議會自行繪製的選區重畫地圖；議會版本新選區地圖方案27日公布，並未對被否決版本進行大改動，僅在部分拉鋸選區改變，將更有利於民主黨 ，另外位於紐約市範圍內的選區，則基本沒變。

根據投票結果，議會兩院的共和黨 人全部同意委員會的地圖，而民主黨則絕大部分都投下了反對票。主持選區重畫事務的州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)，指責獨立選區重畫委員會的地圖過於傾向保護現任議員，並過分切分行政區畫。

在新方案中，在州議會中占據多數席位的民主黨人並未對紐約市內的選區進行重大改動，範圍包含史泰登島和布碌崙(布魯克林)南部的第11選區保留了原狀，意味著該區現任共和黨國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)的席位相對穩妥。

此前因桑托斯(George Santos)風波而話題不斷的第三選區，則進行了更有利於民主黨的重畫：選區範圍向東延伸，納入屬於蘇福克郡、立場偏藍的亨廷頓(Huntington)地區，同時將立場較保守的納蘇郡馬薩佩瓜(Massapequa)地區，畫給共和黨勢力穩固的第二選區。

此外，上州與哈德遜河谷地區由弱勢共和黨贏得的席位也被進行了一些更有利於聚集民主黨勢力的更改。而上州大城市雪城(Syracuss)所在、由共和黨掌握的第22選區，在委員會版本重畫方案中，將更有利於民主黨，州議會版本則保留這處改動。

州議會版本的地圖最早將於29日提交表決，預計會順利通過。這是紐約州議會三年來第二次主導重畫國會選區，此前版本由於兩黨矛盾太大，經過多次法律拉鋸戰才臨時定下，本輪選區重畫方案是依法以2020年人口普查結果為依據進行重畫的第二次嘗試。