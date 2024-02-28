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皇后區地鐵樞紐手扶梯停運 民代關切

記者鄭怡嫣／紐約報導
傑克森高地-羅斯福大道/74街公交站是通勤客密集區，也是皇后區的交通要站，孟昭文等呼籲MTA儘快修復停運的自動扶梯。(本報檔案照)
傑克森高地-羅斯福大道/74街公交站是通勤客密集區，也是皇后區的交通要站，孟昭文等呼籲MTA儘快修復停運的自動扶梯。(本報檔案照)

有E、F、R以及地鐵七號線、並包括多條公車線路經過的皇后區地鐵樞紐站「傑克森高地-羅斯福大道/74街」(Jackson Heights-Roosevelt Ave./74 St.)，三架自動扶梯已停運八個月，導致通勤客延誤的同時也為對行動不便的乘客造成困擾，國會眾議員孟昭文27日聯合其他民代，共同致信大都會運輸署(MTA)，呼籲儘快解決停運問題。

據了解，因應MTA的「改善七號線」(Improving the 7 Line project)的項目施工，自2023年6月25日起，三架連接E、M和R線的自動扶梯開始停運，這個項目雖然得到了當地居民的廣泛支持，然而，停運的自動扶梯增加了乘客延誤的時間，升降電梯開始排長隊，更是為行動不便的乘客造成出行的困擾。目前，馬路街道至地鐵站中央夾層的扶梯(the street level to mezzanine escalator)為唯一仍在運行的自動扶梯。

為此，孟昭文聯合州參議員吉納瑞斯(Michael Gianaris)、拉莫斯(Jessica Ramos)、州眾議員瑞嘉(Steven Raga)、克魯茲(Catalina Cruz)、以及市議員克里斯南(Shekar Krishnan)，共同致信MTA及其主席兼執行長利博(Janno Lieber)，呼籲早日解決停運問題。

孟昭文表示，成千上萬的皇后區居民每天往返於皇后區傑克森高地及曼哈頓之間，長期且持續的自動扶梯故障，導致了令人沮喪和不便的延誤，尤其是對於行動不便的乘客。雖然皇后區居民歡迎MTA改善傑克森高地和其他車站，但這些停運已將近九個月。「現在是MTA加快維修和更新換代的時間，如此乘客們才得以恢復每天正常的通勤」。

MTA 皇后區 地鐵站

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