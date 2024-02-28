法拉盛商改區、109分局 將辦安全論壇

109分局及法拉盛商業改進區27日宣布，將在3月5日下午舉辦安全論壇。(記者鄭怡嫣／攝影)

鑑於包括皇后區法拉盛 等全市商業竊案頻發，並為更好傾聽當地商家及社區反映，管轄法拉盛的109分局及法拉盛商業改進區(Flushing BID)27日宣布，將在3月5日(周三)舉辦安全論壇(Safety Forum)，邀請更多關切公共治安的商家及民眾參與。

商改區執行主任余鈿崧介紹，調查顯示，相比2019年，紐約市 的商業竊案在2023年激增64%，為全美24個大城市中增幅最大的城市。而根據包含大多數城市超市、商會和便利店協會在內的CAPS聯盟，在2022年，紐約市的商業竊案導致損失商家損失超過3億元，約6萬3000宗來自商家的報案均未得到解決。

余鈿崧說，在法拉盛市中心約有2000多個商店，治安至關重要，然而，已有許多商家對被偷東西習以為常，甚至不再報警，舉辦此次安全論壇，是想要提醒商家盜竊不應該發生，商家也不應由此承擔責任，希望藉此機會使商家與警方及政府直接溝通，反映問題，從而協助警方更好地制定方針、調整策略。

109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)表示，在安全論壇上，警方將針對街販、電單車、行竊、入室搶劫等關鍵議題，提供遇案及防範措施與建議等，考慮到法拉盛有許多亞裔 居民，現場也將提供包括普通話、粵語、韓語等在內的翻譯。

109分局社區事務聯絡官黃凌欽提醒，針對偷竊1000元以下的微竊犯罪(petit larceny)，許多人認為罪犯抓了又放，乾脆不報警，然而，任何微竊行為警方都會立案，向嫌犯開具法庭傳票，而如果嫌犯為慣犯，警方也將與檢方反映，要求逮捕或是設定較高的保釋金額。報警可以幫助警力部署、分配資源並更有效地遏止慣犯。

台北酒莊的王Thomas則現身說法表示，他發現經常有扒手到他的店內，尤其是靠近大門的地方，順一瓶酒後就迅速逃跑，他想要裝修商店，但想到這樣更容易成為竊賊的目標而只能放棄，他也鼓勵更多的商家向警方反映問題。