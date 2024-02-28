亞平會振興商業服務中心 嘉惠小商家

髮廊店主陳為爵(左三)和餐廳老闆李在(中)都表示振興商業服務中心的貸款計畫幫助了他們的企業。(記者范航瑜／攝影)

亞洲人平等會(Asian Americans for Equality)振興商業服務中心，近日舉行小商家研討會，宣布了多項商業貸款 計畫，同時為商家提供一對一的諮詢服務。活動吸引了逾百位小商家店主參加，其中不乏華人店主。這些商家表示，得益於振興的支援，他們的生意不僅得以延續，且獲得了進一步發展擴大的機會。

在2020年疫情 爆發後，振興商業服務中心創建了一個緊急貸款計畫，為150多家受影響的企業提供了超過290萬元的貸款。振興商業服務中心還獲得了聯邦政府「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program，簡稱PPP)貸款人的資格，並提供了182筆PPP貸款，總額近340萬元。

陳為爵在東村經營一家理髮造型店「風」(Wind Hair Salon)。當去年8月他們遇到經營困難時，他妻子發現了振興商業服務中心的企業貸款項目，他便抱著試一試的心態申請了貸款。經過評估後，他甚至拿到了比自己所需更多的金額。「他們不但為我們提供資金支持，還給了營銷、經營管理等多方面的指導和建議。他們就像朋友一樣，非常親切，」陳為爵說。

李在(Jae Lee，音譯)是第二代韓國移民。他從小就對家鄉美食著迷，想著有朝一日能開一家自己的餐廳。在2019年11月，他終於如願以償。在東村開了餐廳Nowon，然而好景不常，突如其來的疫情卻讓他瀕臨破產 。偶然之間，他接觸到了振興的緊急貸款計畫項目，他便和父親一起驅車前往位於法拉盛辦公室，來來回回好幾次終於成功。如今，他的餐廳營業額每年都在創新高。李在說：「感謝振興商業服務中心的幫助。我們的餐廳難以置信地起死回生。我們很早就還完了貸款。並且最近在布碌崙(布魯克林)也開了第一家分店。」

振興商業服務中心是亞平會的旗下機構。自1997年成立以來，該中心為2500名小型企業客戶提供了超過7000萬元的可負擔融資，幫助創造或保留了7000個工作崗位。2023年，振興商業服務中心向180家小企業發放了超過1400萬元的小型企業貸款，在紐約市創造或保留了1000多個就業崗位。