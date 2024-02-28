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布碌崙今年將開辦一所巴德學校

記者胡聲橋／紐約報導
市教育局長班克斯稱，今年將在布碌崙建立一所巴德學校。(班克斯X)
市教育局長班克斯稱，今年將在布碌崙建立一所巴德學校。(班克斯X)

紐約市教育局決定在五大區新增三所新高中，其中包括在布碌崙(布魯克林)新建一所巴德高中早期學院(Bard High School Early College)，在皇后區新建兩所公立高中，一所側重於電影業，一所為醫療保健行業創造就業機會。

市教育局長班克斯(David Banks)本月在州府奧伯尼(Albany)的預算聽證會上對這三所學校進行了展望介紹。他說，這不是以前的職業教育，而是非常嚴格、有證書的課程。當學生從這些學校畢業後，就可以直接成為21世紀的勞動力，讓自己位於通往中產階級和更高階層的軌道上。班克斯說，這三所高中將為與外部組織建立牢固的合作關係，為全市學生提供多種職業發展途徑。

巴德學校將在布碌崙推出一個新校區。巴德模式讓學生有機會與大學老師一起學習課程，並參加以寫作和討論為基礎的小型研討會。學生從巴德學校畢業後，可以獲得副學士學位。這種模式在曼哈頓和皇后區非常受歡迎。

去年9月，布朗士區剛開設了一所巴德學校，班克斯在聽證會上談到布朗士區的新巴德學校時說，希望到巴德學校讀書的學生非常多，根本無法滿足入學需求，所以他們隨後計畫在布碌崙再開設一所巴德學校。

根據市政府文件，如果獲得批准，位於東紐約(East New York)佛蒙特街301號(301 Vermont St.)的新巴德學校將於2024至25學年開學，招收九年級和11年級學生。新學校第一年將招收約150名學生，並隨著時間的推移逐步擴大，最終達到約500名學生的滿員規模。東紐約第19學區、布朗斯維爾(Brownsville)第23學區以及其他鄰近的布碌崙學區的學生將優先錄取。

而根據教育平台Niche網站公布的「2024年全美最佳高中」，皇后區巴德高中早期學院(Bard High School Early College Queens)位列紐約州最佳高中第八名，曼哈頓巴德高中早期學院(Bard High School Early College)則位列全州第13名。

布碌崙 皇后區 學區

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