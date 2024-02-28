亞平會走出紐約市 擴展振興商業服務範圍

亞平會振興商業服務中心為小型企業提供可負擔融資和多語言諮詢服務。(記者范航瑜／攝影)

亞洲人平等會(Asian Americans for Equality)振興商業服務中心26日舉行小商業研討會。會上宣布其服務將首次從紐約市擴展至新澤西州 北部、長島 和中哈德遜谷地區。

這一服務擴張計畫得益於該地區移民數量與低至中等收入社區的迅猛增長，尤其是亞裔 居民。根據亞美聯盟的報告，在過去的十年，哈德遜中部地區的亞裔貧困人口增長了86%，長島則增長了23%，增速都顯著高於比紐約大都會區。

新服務將覆蓋新澤西北部的13個縣，包括Newark、Jersey City、Fort Lee、Edison和Elizabeth等地。在長島，新服務將覆蓋納蘇郡(Nassau County)和蘇福克郡(Suffolk County)。

亞洲人平等會(Asian Americans for Equality)振興商業服務中心26日舉行小商業研討會。(記者范航瑜／攝影)

振興商業服務中心執行總監李芝薇表示：「我們的計畫幫助了數千移民和低收入家庭擺脫貧困，創造了可持續的企業，為他們的社區帶來了良好的就業機會和經濟活力。我們很高興將我們的計畫擴展到大紐約地區和新澤西州。」

亞平會行政總監俞思亮表示，為亞平會與振興商業服務中心在紐約市做出的巨大影響感到自豪，中心一直在社區轉變和發展中不斷成長和適應。今年，中心將再次擴展服務，以滿足亞裔社區不斷發展的需求。

振興商業服務中心執行總監李芝薇表示其計畫已幫助了數千移民和低收入家庭擺脫貧困。(記者范航瑜／攝影)

在近兩年，摩根大通投資了30萬元，支持紐約和新澤西的社區外展、技術援助和貸款。「支持多元化的小企業主是縮小種族財富差距、推動紐約有色人群包容性經濟增長的關鍵一步，」 摩根大通東北區執行長德魯斯(Jeanique Druses)在會議上表示。「振興商業服務中心站在這項工作的前線，服務少數族裔企業家，而這筆摩根大通的投資，使他們能夠繼續推動其使命並服務更多三州地區的人們。」