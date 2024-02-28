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法拉盛置地大廈易主 8000萬元成交

記者高雲兒／紐約報導
根據市府紀錄，位於法拉盛緬街41-60號的置地大廈在近日易主，房地產開發商、香港超市老闆胡兆明(Jeffrey Wu)將該大廈移交給房地產私募股權公司Madison Realty Capital。(本報檔案照)
根據市府紀錄，位於法拉盛緬街41-60號的置地大廈在近日易主，房地產開發商、香港超市老闆胡兆明(Jeffrey Wu)將該大廈移交給房地產私募股權公司Madison Realty Capital。(本報檔案照)

根據市府紀錄，位於法拉盛緬街41-60號的置地大廈在近日易主，房地產開發商、香港超市老闆胡兆明(Jeffrey Wu)，將該大廈移交給房地產私募股權公司Madison Realty Capital。買賣雙方已於本月7日簽署協議，成交價為8000萬元。

據悉，胡兆明曾在2014年兩次嘗試出售置地大廈，一開始列出8800萬元，後來是9200萬元；在2018年，胡兆明將置地大廈作為抵押，獲得1億900萬元的融資。

在2020年7月，胡兆明名下包括置地大廈、三福大道(Sanford Ave.)133-47號公寓樓、華埠伊利沙白街80號等在內的幾處已抵押物業本將被拍賣，但因為胡兆明當時向紐約東區的聯邦破產法院申請破產，拍賣暫停。當時，胡兆明的個人破產申請，列出了價值5萬元以下的資產和5000萬至1億元的負債；破產原因至今不明。

據悉，胡兆明是香港明星葉玉卿的丈夫，在美國經營連鎖超市「香港超市」超過30年，為紐約最大的華人超市集團，在上世紀末時生意日漸紅火，更進軍房地產界和銀行界，曾被傳坐擁逾80億元身家。去年年底，在法拉盛經營多年的香港超市正式歇業，該超市曾為法拉盛最大的超市之一。

破產 香港 法拉盛

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