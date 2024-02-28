助耆老 金兌錫建議增加7500萬元撥款

紐約州眾議員、州眾議會老齡委員會主席金兌錫，近日向紐約州眾議長提交新財年執行預算函，建議撥款7500萬元給州老齡化辦公室，以支持多個讓耆老受益的計畫。(金兌錫辦公室提供)

紐約州 眾議員、州眾議會老齡委員會主席金兌錫，近日向紐約州眾議長希士提(Carl Heastie)提交2024至2025財年執行預算 函，其中提到建議撥款7500萬元給州老齡化辦公室(New York State Office for the Aging)，以支持多個讓耆老受益的計畫，確保更好的生活質量。

這些計畫中，其中5100萬元將撥給約1萬6000名等待服務的老人，這些服務和醫療無關，但和老人的生活息息相關，如送餐上門、個案管理、交通、法律和個人護理服務等等。

另外，金兌錫還建議撥150萬元給一項人工智能 音響項目，當病人或老人突然安靜下來或長時間不動作時，該音響會自動發出警報，通知他們的護理團隊。就在前不久，該人工智能音響就救了一名在法拉盛獨居的韓裔老人。

剩下1500萬元，金兌錫建議將其用於長期護理監察員計畫(long-term care ombudsman program)。金兌錫表示，50歲及以上的居民是紐約州增長最快的年齡群體之一，但是確保所有人都能在家中和社區有尊嚴老去的資金是非常不足的，「雖然該執行預算似乎比去年的計畫預算增加了13.6%，但大部分可歸咎於生活成本的調整。」

他表示，老年人是個脆弱的群體，紐約州需要向這個群體匹配他們所需的必要資源，讓他們安享晚年，「作為主席，我的預算建議將幫助老年人以有尊嚴和自主權的方式度過餘生。」