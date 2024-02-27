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盧義信入選台灣籃球名人堂 全球華人籃球總會紐約會長交棒

記者劉梓祁／紐約報導
盧義信(左)和陳碩如(右)。(記者劉梓祁／攝影)
盧義信(左)和陳碩如(右)。(記者劉梓祁／攝影)

作為國際體育賽事的積極參與者，台灣籃球史可追溯至日治時期，並從1950年代起開始蓬勃發展，期間誕生多批對地區和國際賽場貢獻頗豐的球手；日前，台灣籃球名人堂第二屆名單出爐，移居紐約的盧義信獲此殊榮，並在近日慶賀時宣布將全球華人籃球總會紐約會長一職交出，令後輩繼續推動華人籃球發展。

根據台灣籃球名人堂協會在去年年底所公布的名單，前台灣籃球運動員盧義信與一眾老球手和教練一同，獲得「特別表彰證書」，以認可其在過去近一世紀的優異表現與成就。作為前國手，盧義信曾代表中華民國參加1958年亞洲運動會、1959年世界籃球錦標賽等國際賽事，並在退役後於1965年移居紐約、開設餐館生意。

盧義信榮獲籃球名人堂特別表彰。(記者劉梓祁／攝影)
盧義信榮獲籃球名人堂特別表彰。(記者劉梓祁／攝影)

生於中國天津的盧義信，在1958年首次成為國手，並在經過三屆世界盃的鍛鍊後成為主力後衛，被外界評價為「攻守俱佳」、「不但控球功能突出，且能適時補充隊友缺失」。彼時隊伍不僅仍叫「中華隊」，且仍處於國際賽事草創時期。儘管如此，在盧義信和隊友的努力下，隊伍在1958年亞運會中獲得第二，在1959年世界盃獲得第五。

盧義信舊照。(陳碩如提供)
盧義信舊照。(陳碩如提供)

盧義信回憶，初到紐約時曾前往曼哈頓華埠找尋餐館工作，但常因身高過高和不會粵語而吃閉門羹。不過，經過與妻子的努力，他由餐廳打工，轉而成為至少兩家餐館的管理者。儘管目前已邁入高齡，但盧義信仍不時與球友一同練習，並參與與舉辦不同的華人賽事。

在慶賀餐會中，盧義信宣布將華人籃球總會紐約會長頭銜交予後輩陳碩如，後者為紐約老馬籃球隊主理人之一，該隊由盧義信在數十年前成立。

盧義信榮獲籃球名人堂特別表彰。(陳碩如提供)
盧義信榮獲籃球名人堂特別表彰。(陳碩如提供)

陳碩如表示，對接過新責任感到榮幸，亦希望延續球隊自上世紀中後期以來的傳統與榮耀，同時也開創新篇章、吸納更多新隊員。

據陳碩如介紹，老馬籃球隊目前有三支梯隊，共近40人，且90%為台灣人，三隊分別為30至50歲組、60歲組和70歲組，後兩支隊伍將在本年11月赴馬來西亞吉隆坡參加全球華人籃球賽，其亦由盧義信聯合創辦。

盧義信受蔣中正接見。(陳碩如提供)
盧義信受蔣中正接見。(陳碩如提供)

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