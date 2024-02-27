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現代舞詩劇「詩憶東坡」 走進華府、紐約

紐約訊
「詩憶東坡」3月15日至17日紐約林肯中心大衛．寇克劇院，一起看看蘇東坡的內心世界。(中演公司／提供)
「詩憶東坡」3月15日至17日紐約林肯中心大衛．寇克劇院，一起看看蘇東坡的內心世界。(中演公司／提供)

今年3月8日至3月17日期間，中國對外文化集團有限公司對外文化交流品牌「中華風韻」即將推出現代舞詩劇「詩憶東坡」走進美國，在華府、紐約兩地，共安排八場演出。

「詩憶東坡」彙聚中國內外頂尖製作團隊歷時兩年精心打磨現代舞詩劇，以及多方頂尖藝術家

團隊：由沈偉擔任總導演、編舞、編劇、視覺總監、舞美設計、服裝設計、造型設計。

該劇沒有鋪陳蘇東坡人生和境遇，也沒有將蘇東坡以「劇中人」方式直接立於舞台，而是在當

代劇場的審美樣態下，以深度融合戲曲、太極等民族語彙的現代舞為主體，以古琴曲與現代音樂對話，詩文、書法、繪畫、篆刻等舞台美術手法的多重視覺效果，表現出詩人東坡的靈魂、憂思與鄉愁。不少觀眾用「不見東坡，處處東坡」表達觀演感受。

舞劇特點就在於肢體表達能夠越過語言的壁壘直擊人心。沈偉說：「我曾問外國朋友觀看『詩

憶東坡』的感受，他們不需要多餘翻譯就能夠感受到肢體動作傳遞出的情緒與意涵，因為美的感受無關國界，是自然相通的。」

「詩憶東坡」由沈偉力邀著名旅法華人作曲家、北京奧運會開幕式音樂總監陳其鋼擔任作曲和音樂總監；國家一級編劇、電視劇「飛天獎」評委郭長虹擔任聯合編劇；北京奧運會開幕式燈光設計蕭麗河擔任燈光設計；中國書法院副院長、博士生導師楊濤擔任書法篆刻設計。

編舞方面，該劇繼承沈偉一貫風格，少用激烈肢體和表面化的技術技巧，而是在氣定神閒中表達情感，體現出舞劇高度，並凸顯內在洶湧情感，也與蘇東坡的人生態度和價值十分契合。音樂方面，沈偉說：「陳其鋼把一生創作音樂都給了我，我再按我的劇本、結構和舞蹈所需

，對音樂進行重新剪輯。」

編劇、燈光設計、書法篆刻設計則從詩的角度追憶蘇東坡精神世界，以簡潔有力的用光彰顯

作品美學調性，在書法、篆刻中折射東坡風骨和意趣，為觀眾帶來獨特的精神體驗。本劇總

表演長達90分鐘，沒有中場休息。

「詩憶東坡」在3月8日至10日於華盛頓肯尼迪中心歌劇院(The Kennedy Center Opera House)演出共四場，購票請搜：https://bit.ly/dongpo-dc。第二場在紐約演出場地為3月15日至17日止，地點在紐約林肯中心大衛-寇克劇院(Lincoln Center, David H. Koch Theater)，購票請搜：https://bit.ly/dongpo-ny。

掃二維碼線上購票。(紐約)
掃二維碼線上購票。(紐約)

書法 現代舞 奧運

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