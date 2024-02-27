紀思庭幕僚長麥克里 參選第46區州眾議員

紀思庭(左)幕僚長麥克里(右)宣布參選第46選區州眾議員。(紀思庭提供)

民主黨 市議員紀思庭(Justin Brannan)的幕僚長麥克里(Chris McCreight)26日宣布參選第46選區州眾議員 ，挑戰該區現任共和黨州眾議員布魯克-克拉斯尼(Alec Brook-Krasny)。

第46州眾議員選區位於南布碌崙 (布魯克林)，從貝瑞吉一直延伸到布萊頓海灘(Brighton Beach)，包括戴克高地和康尼島。這個選區與紀思庭的市議會第47選區基本重疊。布魯克-卡瑞斯尼原來是一名民主黨人，於2022年更換政黨。

麥克里目前已經得到了眾多知名民主黨民選官員的背書，其中包括國會參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、國會眾議員高德曼(Daniel Goldman)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)和曲怡文(Iwen Chu)、州眾議員卡羅爾(Robert Carroll)、以及麥克里的老板紀思庭。

紀思庭表示，像布魯克-克拉斯尼這樣的共和黨州眾議員無法取得任何政績，而他需要在州眾議院中有一位可以合作的夥伴。他認為麥克里是非常合適的人選，因為他不僅尊重每個人，而且會不遺餘力完成工作並帶來切實的成果。

2006年，當時的民主黨人布魯克-克拉斯尼首次當選為第46選區州眾議員。他在州眾議院服務了近九年後，於2015年意外辭職。兩年後，他因醫療欺詐指控被捕。2019年，陪審團判定布魯克-克拉斯尼不犯重罪，但未能就輕罪指控做出裁決。一位法官後來駁回了此案。

2021年，布魯克-克拉斯尼試圖重返政壇，競選布碌崙南部市議會的一個空缺席位。他在民主黨初選中僅獲得9%的選票，輸給了李凱健(Ari Kagan)，慘遭失敗。2022年，他離開民主黨並加入共和黨，通過一場成功的競選活動奪回了他原來的州眾議會席位。

在去年的市議員競選中，因為選區重畫，兩名現任市議員紀思庭和李凱健(Ari Kagan)在同一市議會選區展開激烈競爭，最後紀思庭以17個百分點的優勢擊敗了李凱健。