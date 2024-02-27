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紐約李氏總分所 新春聯歡熱鬧

記者劉梓祁╱紐約報導
紐約李氏總分所舉辦「龍年新春聯歡晚會」。(總分所提供)
紐約李氏總分所舉辦「龍年新春聯歡晚會」。(總分所提供)

紐約李氏總分所日前在曼哈頓華埠舉辦「龍年新春聯歡晚會」，吸引全美各州代表、社區領袖及民選官員出席，旨在促進社區內的團結與文化交流，並透過傳統表演和美食增強節慶氣氛。

聯歡會舉辦前，李氏總分所已完成2024年度新屆主席及職員就職禮，由李溢熙、李壯熾接替李致俠擔任主席。在致詞中，李溢熙表示，新的一年象徵著新的開始，期待透過新屆領導團隊的努力，進一步增強社區的凝聚力和活力，且李氏總分所將會繼續作為社區的重要橋樑，不僅支持社區成員的福祉，同時也推廣對外的文化交流與合作。

之後，元老李可喬代表元老團致詞、美西總長李傑泉、總分所李華樸、美東總長瀚湛、伯陽福利會會長盧元龍分別致詞，齊聲祝福大家龍年好運，事業有成。

紐約州參議員卡凡納(Brian Kavanagh)、州眾議員李榮恩、曼哈頓區長李文(Mark Levine)、市議員馬泰(Christopher Marte)、民事法官李昌永、紐約州民主黨黨部執行長王立德、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章、紐約中華公所主席曾偉康、法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)特別顧問杜彼得、紐約亞太公共事務聯盟會長王曉薇等出席了今晚慶典。市議員馬泰向李可喬元老頒發表揚狀，表彰他對會所及社區的貢獻。

區長李文表示，李氏公所是華埠的一個領頭羊社團，長期服務社區，他目睹李氏公所在疫情危機時刻挺身而出作貢獻，平時也參與及組織各類社區活動。前任主席李國威表示，李氏公所平時除了為公所會員提供服務，培養年輕一代，頒發獎學金，舉辦各種安全、健康、以及經濟方面的講座，也是華埠街坊節、華埠全國警民日活動的重要組織者之一。

當晚公所的年輕一輩們輪流上台獻唱，為整個晚宴增添歡樂。80多歲的李可喬元老寶刀未老，更親自高歌一曲，晚宴在一片歡樂笑語中圓滿結束。

華埠 紐約州 曼哈頓

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