「流麻溝15號」放映會 追思台灣228事件

電影「流麻溝15號」主要講述50年代台灣白色恐怖時期，女性政治受難者到綠島集中營進行「思想再教育」的故事。(記者邢易霖 / 攝影)

「流麻溝十五號」電影放映會日前在紐約台灣會館舉辦，緬懷在1947年發生的二二八事件 中被屠殺的台灣人民，銘記那段悲慘的歷史經歷，並讓更多的僑胞及後代瞭解台灣的歷史。

電影「流麻溝十五號」講述綠島的三位女性政治犯的生活與抗爭，以剖析1950年台灣社會在白色恐怖影響下的沉痛歷史。電影不僅描繪了當時政治壓迫的殘酷現實，也展現了人性在極端困境下的光輝與堅韌。影片中的女性因追求知識、自由與正義而被迫流亡至火燒島，她們的故事象徵著那個時代所有尋求變革之人的無聲呼喊。

大紐約區台灣同鄉會會長廖士敦表示，他們每年都會舉辦紀念追思活動，以緬懷1947年二二八事件中國民政府對台灣人民實施的鎮壓和屠殺，銘記那段悲慘的歷史經歷，喚起公眾對這段歷史的關注和反思。

廖士敦說，活動以往採用音樂會的方式，今年則主要以播放台灣電影為主，雖然電影敘述的歷史事件並非直接關聯二二八，但正是因為發生二二八事件，才有了後來這段歷史的發生。他說：「希望更多的台僑及其後代了解台灣的歷史脈絡，同時增強跨族群共同體在未來時代的信念感和凝聚力。」

北美台灣婦女會紐約分會會長鄭淑華在活動上給到場民眾贈送了台灣百合花樣式的別針，她希望每位參與者將這朵台灣百合佩戴於胸前，作為對二二八事件的哀悼和記憶。她同時分享了台灣百合花的由來及背後的故事，喚起人們對和平的珍視。