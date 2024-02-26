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陳熠舉辦連署簽名說明會

記者高雲兒／紐約報導
法拉盛地區州眾議員第40選區候選人陳熠於25日舉行連署簽名動員培訓會，包括僑社代表、義工學生等近50人參與。(陳熠提供)
法拉盛地區州眾議員第40選區候選人陳熠於25日舉行連署簽名動員培訓會，包括僑社代表、義工學生等近50人參與。(陳熠提供)

競選法拉盛地區州眾議員第40選區的候選人陳熠於25日舉行連署簽名動員培訓會，包括僑社代表、義工學生等近50人參與，呼籲民眾共同支持。

陳熠在會上表示，今年的連署簽名從本月27日開始直到4月4日，凡是住在40選區內的註冊民主黨人均可簽署連署簽名，「我們需要大量義工走訪選民，確保大家了解自身權益，支持真正能造福社區的民意代表上去州府為大家發聲」；他表示，對他而言，連署簽名是初選前的準備會，雖然最低要求只需500人連署，但他的目標是2000人。

陳毅強調他的參選政綱，包括增加警力打擊非法槍枝泛濫、嚴懲亞裔仇視等罪案；教育上他也一貫支持保留特殊高中考試和增加天才班，並將爭取經費提供免費課後補習班和課外興趣活動，讓較弱勢的學生有能力去面對升學挑戰、增加競爭力。

此外，陳熠也說社區中也須增建更多可負擔公寓和老人房，「尤其我們看到有些老人睡在路邊，老人家在法拉盛很難租到房，所以找尋合適地點，方便老年一代生活起居，增建真正可負擔的老人公寓是當務之急」。

對於即將啟動的連署簽名，競選經理李祈福(Clifford Temprosa)也向到場義工提醒注意事項，包括不得在政府機構、非營利機構內等地方收集簽名，此舉違法外，他也呼籲選民支持年輕一代參政，提醒欲參加6月25日黨內初選的民眾，必須在6月15日前完成選民登記，若有疑問歡迎致電(917)601-9300(英文)、(718)678-3572(中文)詢問。

法拉盛地區州眾議員第40選區候選人陳熠於25日舉行連署簽名動員培訓會，包括僑社代...
法拉盛地區州眾議員第40選區候選人陳熠於25日舉行連署簽名動員培訓會，包括僑社代表、義工學生等近50人參與。(陳熠提供)

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