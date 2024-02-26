亞當斯堅稱紐約最安全 挨批

亞當斯表示紐約仍是全美最安全的大城市，前任警局局長則抨擊他應對當前治安亂象負責。(市長亞當斯辦公室Flickr)

在近期接連發生了多起地鐵 槍擊血案以及與無證客有關的暴力案件後，紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)堅稱，紐約依舊是全美最安全的大城市。不過，史上任職時間最長的市警總局(NYPD)局長凱利(Ray Kelly)隨後抨擊道，由於犯罪率的激增，紐約市的生活質量嚴重惡化了，並且沒看到有人對此負責。

亞當斯日前在出席曼哈頓下城旨在紀念烏克蘭遭侵略兩周年的升旗活動後接受訪問時表示，紐約不接受暴力，無論是新來者還是老居民，有暴力傾向的人在這裡都沒有立足之地。他說，紐約市2023年接待了6200萬遊客，今年還會繼續增加。

不過，就在亞當斯表態前的數日之內，紐約市內多地都爆出嚴重暴力犯罪事件，包括一周之內接連兩次發生在布朗士的地鐵槍擊案，以及連續發生在遊客最集中的時報廣場的群毆、砍人和襲警案。

曾在前任市長丁勤時(David Dinkins)和彭博(Mike Bloomberg)任內擔任過總共12年警察局長的凱利此後在接受媒體訪問時對當前的治安狀況進行了猛烈的批評，並指責現任官員無人負責。他表示，雖然謀殺和槍擊等惡性案件與多年前相比確有減少，但其他類別的犯罪則大大增加了。

凱利說，「這是個糟糕的時代，紐約的生活質量嚴重下降了。」並表示對短期內形勢好轉的可能性持悲觀態度。他表示，地鐵犯罪現在是個大問題，而這才是導致地鐵客流量仍然低於新冠疫情之前水平的真正原因，因此他不認為徵收堵車費就能迫使人們回到地鐵中。此外，凱利也抱怨商店盜竊行為猖獗、電單車不受規管、遊民精神健康狀況堪憂以及拿不到工作許可的無證客大量遊蕩等問題。

而之所以對未來感到悲觀，凱利表示，警務部門人力不足、招聘困難是讓治安難以好轉的主因。他指出，警察的公共形象一落千丈，導致年輕人不願當警察；而旨在對執法行為進行嚴格管束的立法更讓警察在日常工作中難以施展。

凱利指責亞當斯作為一名前警務官員，應該對現狀承擔部分責任。截至發稿時，市長辦公室和市警總局都對此未予置評。