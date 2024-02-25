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紐約市級選舉使用AI 未來擬成犯罪

記者劉梓祁╱紐約報導
市議會擬提案，禁止市級選舉參選人在選舉期間使用AI。圖為布碌崙(布魯克林)日落工員的一處投票站。(本報檔案照)
市議會擬提案，禁止市級選舉參選人在選舉期間使用AI。圖為布碌崙(布魯克林)日落工員的一處投票站。(本報檔案照)

在人工智能(AI)快速革新下，不同領域的應用成為全球趨勢，不過對於市級選舉參選人在競選期間利用AI程式，紐約市議會擬提案，將禁止該類行為。

市議會小商業委員會主席、議員曼寧(Julie Menin)將提案，擬把在市級選舉中使用AI的作法定為犯罪；根據提案內容，將禁止參選人通過「故意使用」AI以生成「從未發生」的言論或行為，形式包括但不限於視頻、郵件、音頻及其它競選材料。此外，該禁令擬將適用於市長、市公益維護人、市主計長、區長和任何市議會等市級選舉。

提案約束範圍亦包括每輪選舉的最後60天，通常該時期為多數競選廣告投放和選民關注度最旺盛的期間，若違反，將面對最高一年的監禁和2500元的罰款；曼寧表示，希望在AI濫用成為問題前先加以規範，也符合全球的監管趨勢。

她還強調，利用AI生成的圖像和視頻「已經氾濫」，並對政治競選造成了「嚴重擔憂」和產生負面影響，因此「必須被禁止」；去年12月，曼寧曾和市議員黃敏儀(Sandra Ung)共同提出決議，要求聯邦選舉委員會禁止參選人「使用欺騙性AI」影響選民。

她在決議中表示，政治競選已經開始使用AI製作假內容，編造參選人說過或做過的事情；曼寧還舉例，如臉書、Instagram和谷歌等科技巨頭已採取類似新規，施加約束將是大勢所趨。

此前布碌崙(布魯克林)市議員莊文怡(Susan Zhuang)，於去年12月當選後，承認使用包括ChatGBT等AI程式回答媒體「紐約市州」(City & State NY)提問，事後她解釋，身為移民，同時也是布碌崙首個華裔女性市議員，她與其他移民一樣，透過AI促進更深入的了解以及個人成長，「尤其英文非我母語」。

本報24日致信莊文怡對提案的看法，截至截稿前未能得到回覆。

AI 布碌崙 紐約市

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