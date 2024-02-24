「崑曲化妝」的奧妙 法拉盛圖書館周六有講座

海外崑曲社與皇后區圖書館24日（周六）下午2:00在法拉盛圖書館舉辦「崑曲化妝示範講座」。（海外崑曲社提供）

海外崑曲社為紀念成立35周年，與皇后區圖書館 共同舉辦「崑曲化妝示範講座」。於2月24日（周六）下午2:00在法拉盛 圖書館樓下A/B教室，舉辦崑曲化妝示範講座，由駐社藝術家程敏老師與賈永紅老師爲大家講解、演示崑曲小生演員化妝、穿戴的流程。海外崑曲社並將提供服裝，讓現場的觀衆親「身」體驗。歡迎對崑曲藝術和舞臺表演感興趣的朋友踴躍參加。

海外崑曲社由旅居美國的崑曲愛好者在1988年成立，以研習、保存、傳揚崑曲為宗旨的非營利藝術機構。崑曲是中國現存歷史悠久、成就輝煌的傳統表演藝術，對中國文學、戲劇、音樂、舞蹈都有深遠的影響。2001年，崑曲名列聯合國教科文組織公布第一批的「人類口述、非物質文化遺產代表作」。

崑曲傳習班於1991年成立。聘請專業老師教導學員崑曲唱唸做表及鼓笛。現任主教老師有聞復林、史潔華、蔡青霖、殷海宜、吳德璋、程敏、周鳴、錢熠、賈永紅、徐煜源等。自1992年起，得到紐約州藝術基金會傳習計畫的資助並受其監督。每年舉辦師生聯合公演。每周六在法拉盛高中上課。疫情 期間增加周六，日線上上課。

崑曲社的主要活動有：崑曲公演、崑曲傳習、示範演講、以及學術研究等。崑曲社歷年來共舉辦近300場 演講、示範及演出 。有關海外崑曲社資訊，請洽詢：[email protected]