紐約市警升職 華裔張仕興晉督察

市警局長卡班(左三)與張仕興家人合影留念。(記者邢易霖 / 攝影)

皇后區警察學院(Police Academy)23日舉辦紐約市 警局升職典禮，共有11名亞裔 警員榮獲晉升。其中市警公共信息辦公室(DCPI)的華裔 張仕興(William Cheung)晉升為督察(Inspector)，成為當天晉升等級中的亞裔最高警銜者，也是最年輕的一位亞裔督察。此外，華裔王劍良(Johnny K. Wong)和甄偉鋒(Randall Yan)皆晉升至警官(Captain)。

張仕興出身移民家庭，父母均來自中國廣州。他自2006年加入市警至今已有18年，現負責市警總局的公共信息辦公室，其主要職責是在社交媒體平台上迅速搜集警情信息，以及處理相關案件，並負責與公眾及媒體之間的溝通和協調。

張仕興說：「我未來目標是三星警司，希望更多的亞裔面孔可以得到認可和關注，不僅是代表社區，更是代表市警局」，對於仇亞犯罪，他表示會致力減少街道和社區的犯罪率，集中精力做好治安工作，嚴打犯罪分子。

從紐約州立大學石溪分校生物化學專業畢業的張仕興，原本父母希望他成為藥劑師，但喜歡尋求挑戰、希望做一些與眾不同工作的他，加入紐約市警；從藥劑師到督察的職業轉變，張仕興說，他不喜歡一成不變的生活，並願意為社會貢獻，做一些對生命有意義的事情。他認為警察工作「既刺激又獨特」，能做很多不同的事情，令他心情愉快且感到興奮。他說：「當下會堅守崗位，為民眾和社區服務，但退休以後也可能考慮重新選擇藥劑師行業。」

當天到場參加兒子的升職禮，張仕興的母親張愛誼回憶，兒子從小就想成為一名出色的警察，在校園時期曾擔任學校安保人員，還在學校抓到過小偷，這使他很有成就感。但家裡其實一直不贊成他做警察工作，直到被「騙」到警察學院看到兒子填寫報名表，看到他穿上警察制服，才發覺他已經內心早有打算，一個人早已完成所有加入市警的準備工作。

張愛誼說，張仕興是一個內心堅定獨立，一旦選擇就會全力以赴的人，在家裡也是一位好爸爸，從不給家人添麻煩，總是「報喜不報憂」。作為家屬，平日其實非常擔心他的生命安全，怕他出事。因為此前兒子在執行任務時，為抓小偷而被碎掉的玻璃扎的渾身是血，讓家裡人擔驚受怕、心疼不已。她說：「他從來都不怕危險，依然勇往直前，勇敢守護社區安全，是華人的好榜樣。」