我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積熊本廠開幕 張忠謀：相信能為半導體扮演強大供應靭性角色

汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老

紐約市警升職 華裔張仕興晉督察

記者邢易霖／紐約報導
市警局長卡班(左三)與張仕興家人合影留念。(記者邢易霖 / 攝影)
市警局長卡班(左三)與張仕興家人合影留念。(記者邢易霖 / 攝影)

皇后區警察學院(Police Academy)23日舉辦紐約市警局升職典禮，共有11名亞裔警員榮獲晉升。其中市警公共信息辦公室(DCPI)的華裔張仕興(William Cheung)晉升為督察(Inspector)，成為當天晉升等級中的亞裔最高警銜者，也是最年輕的一位亞裔督察。此外，華裔王劍良(Johnny K. Wong)和甄偉鋒(Randall Yan)皆晉升至警官(Captain)。

張仕興出身移民家庭，父母均來自中國廣州。他自2006年加入市警至今已有18年，現負責市警總局的公共信息辦公室，其主要職責是在社交媒體平台上迅速搜集警情信息，以及處理相關案件，並負責與公眾及媒體之間的溝通和協調。

張仕興說：「我未來目標是三星警司，希望更多的亞裔面孔可以得到認可和關注，不僅是代表社區，更是代表市警局」，對於仇亞犯罪，他表示會致力減少街道和社區的犯罪率，集中精力做好治安工作，嚴打犯罪分子。

從紐約州立大學石溪分校生物化學專業畢業的張仕興，原本父母希望他成為藥劑師，但喜歡尋求挑戰、希望做一些與眾不同工作的他，加入紐約市警；從藥劑師到督察的職業轉變，張仕興說，他不喜歡一成不變的生活，並願意為社會貢獻，做一些對生命有意義的事情。他認為警察工作「既刺激又獨特」，能做很多不同的事情，令他心情愉快且感到興奮。他說：「當下會堅守崗位，為民眾和社區服務，但退休以後也可能考慮重新選擇藥劑師行業。」

當天到場參加兒子的升職禮，張仕興的母親張愛誼回憶，兒子從小就想成為一名出色的警察，在校園時期曾擔任學校安保人員，還在學校抓到過小偷，這使他很有成就感。但家裡其實一直不贊成他做警察工作，直到被「騙」到警察學院看到兒子填寫報名表，看到他穿上警察制服，才發覺他已經內心早有打算，一個人早已完成所有加入市警的準備工作。

張愛誼說，張仕興是一個內心堅定獨立，一旦選擇就會全力以赴的人，在家裡也是一位好爸爸，從不給家人添麻煩，總是「報喜不報憂」。作為家屬，平日其實非常擔心他的生命安全，怕他出事。因為此前兒子在執行任務時，為抓小偷而被碎掉的玻璃扎的渾身是血，讓家裡人擔驚受怕、心疼不已。她說：「他從來都不怕危險，依然勇往直前，勇敢守護社區安全，是華人的好榜樣。」

妻子黃金蓮很高興看到丈夫獲得督察榮銜，稱讚說：「儘管他工作繁忙，但每天都會為家裡帶來歡樂，呵護家人。」她對丈夫的職業一直是全力支持，在家照顧兩個兒子，並在家中將瑣碎的一切都打理得井井有條，以確保丈夫能全心投入工作，不讓他分心。

當天典禮上，共有三名華裔獲升職。圖為甄偉鋒。(記者邢易霖 / 攝影)
當天典禮上，共有三名華裔獲升職。圖為甄偉鋒。(記者邢易霖 / 攝影)
張仕興與妻子、父母合照慶祝。(記者邢易霖 / 攝影)
張仕興與妻子、父母合照慶祝。(記者邢易霖 / 攝影)
當天典禮上，共有三名華裔獲升職。圖為王劍良。(記者邢易霖 / 攝影)
當天典禮上，共有三名華裔獲升職。圖為王劍良。(記者邢易霖 / 攝影)

亞裔 紐約市 華裔

上一則

布碌崙男子社區賣槍 判刑10年共三人猖狂犯罪 向臥底警察出售17把槍

下一則

城區監獄床位增加 華埠社區不滿

延伸閱讀

中國又發生電瓶車起火…南京社區大火導致15死、44傷

中國又發生電瓶車起火…南京社區大火導致15死、44傷
紐約市時報廣場爆移民鬥毆 17歲青年被刺傷

紐約市時報廣場爆移民鬥毆 17歲青年被刺傷
紐約市新冠疫情援助結束 多50萬人陷貧困

紐約市新冠疫情援助結束 多50萬人陷貧困
仇恨犯罪、高生活成本 紐約亞裔心理健康堪憂

仇恨犯罪、高生活成本 紐約亞裔心理健康堪憂

熱門新聞

涉嫌運作跨國賣淫及女性販運遭起訴的陳圓圓(左)和徐蓉蓉(右)在屋外車內開心自拍。(取自起訴書)

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

2024-02-17 06:31
一名年輕女子在紐約市一家寵物店莫名搧了旁人一巴掌。(擷自YouTube@NBC News)

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

2024-02-20 14:57
路女士的iPad出現防詐騙示警，她打電話過去卻慘遭詐騙6000元。圖為示意圖。(記者顏嘉瑩／攝影)

駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元

2024-02-18 14:58
孫衛東目前已搬到法拉盛一處公寓居住，由有經驗的阿姨陪護。圖為此前他的生活照。(孫衛東自願者團隊提供)

「復旦流浪博士」近況曝光 搬進公寓、天天去圖書館

2024-02-22 20:47
白人男子被無辜攻擊，鮮血染濕衣服。(讀者提供)

紐約皇后廣場地鐵站發生襲擊事件 白人男子慘遭暴打

2024-02-20 19:08
目前約有968名無證客在戶外或地鐵中過夜。與去年的數據相比，露宿街頭的無證客數量大約增長了25%。(美聯社)

紐約市近千無證客露宿街頭地鐵 華人憂心社安

2024-02-19 06:53

超人氣

更多 >
券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」
在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了
全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這
下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個

下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個
川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選