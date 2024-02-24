紐約客談／交通命脈不應淪犯罪溫床

開年以來，紐約市 地鐵的犯罪率激增。市長亞當斯(Eric Adams)不斷為地鐵增加警力，但資金用盡時也不得不縮減規模。大都會運輸署(MTA)日前宣布，將斥資2100萬元更換地鐵站 燈泡，將「照亮地鐵站每一個角落。」然而紐約市地鐵的問題遠不止於此，堂堂大都市的交通命脈如今已成為世界笑柄。

曾經領先世界風光無限，如今的紐約地鐵給人的印象已是陳舊破爛。許多設施數十年未經更新，食物殘渣、飲料潑灑和尿漬在車廂裡隨處可見，甚至還有大麻的氣味在車站內瀰漫。外地朋友來到紐約，都會打趣說，這股令人作嘔的味道才是「城市印記」。

面對這樣的聲音，我們卻很難笑得出來。地鐵系統是我們賴以生存的交通工具，也是這個城市的血管動脈，不間斷地在城市間穿行。這應該是引以為傲的交通系統，可它怎麼淪落成笑柄？

拋開髒亂差不說，乘坐地鐵成為了一件讓人提心吊膽的事，時時刻刻我們都在擔驚受怕，擔心會不會有人搶劫，有人無差別攻擊，甚至會不會有人將自己一把推下軌道。就在上周，一青年大提琴家在曼哈頓地鐵站表演時，遭路人無故拿金屬瓶砸頭頂；在華人眾多的長島市 一地鐵站內，一乘客遭遇一名暴徒無故襲擊，而暴徒至今逍遙法外。

增加警力和提高照明水平固然是治標之策，但要真正解決地鐵犯罪問題必須從根本上入手。這意味著對無證客和遊民進行更有效的管理，加強地鐵站的柵欄和監控系統。地鐵承載著我們這座城市的生命力，在這來來回回循環往復的路程中，紐約人理應享有一個安全無憂的乘車環境。