布碌崙男子社區賣槍 判刑10年共三人猖狂犯罪 向臥底警察出售17把槍

執法人員搜刮的非法槍枝。(聯邦東區檢察官辦公室提供)

布碌崙 (布魯克林)三名男子於2022年在展望公園(Prospect Park)的自家社區附近出售槍械，地點鄰近學校、教堂等，並向一名臥底警察賣出多達17把槍，最終被捕控罪；三人中的一嫌23日於紐約東區聯邦法院出庭時，因槍械販運、持有並有意販毒罪名成立，被判處十年監禁。

2022年2月至6月，48歲德拉斯帕達(Ronald Delaespada)與38歲同夥洛威特(Rayon Lovett)、44歲韋爾奇(Owen Welch)，在布碌崙向一名臥底警察出售17把槍，其中包括半自動槍械。

三人在車內進行槍械買賣交易，通常會把汽車停放在離家附近的展望公園南區(Prospect Park South)一帶，靠近人流多的展望公園、教堂和小學等場所；此外，交易普遍發生在午後的光天化日下，被告攜帶裝有槍枝的袋子，明目張膽地走在大街上。

2022年6月15日，洛威特和韋爾奇以數千元的價格，向臥底警察出售了一把KelTec KS7的霰彈槍、和一把有大容量彈匣的AR-15式步槍；兩人被捕後已先後認罪，其中洛威特遭判85個月監禁，而韋爾奇正等待量刑中。

德拉斯帕達則在2023年2月對槍枝販運、意圖分發毒品 等罪名認罪，23日於紐約東區聯邦法院出庭時，獲法官LaShann DeArcy Hall判處十年監禁；據悉，他在2015年於維州便曾因販毒和持有槍械武器被定罪，隨後接受聯邦監管下獲釋，卻在這期間於紐約州 再度犯案。

此次落網時他的身上還被搜出超過80顆芬太尼藥丸、超過38克的海洛因和芬太尼混合物、超過50克可卡因、30克的強效可卡因等毒品。