布碌崙男子社區賣槍 判刑10年共三人猖狂犯罪 向臥底警察出售17把槍
布碌崙(布魯克林)三名男子於2022年在展望公園(Prospect Park)的自家社區附近出售槍械，地點鄰近學校、教堂等，並向一名臥底警察賣出多達17把槍，最終被捕控罪；三人中的一嫌23日於紐約東區聯邦法院出庭時，因槍械販運、持有並有意販毒罪名成立，被判處十年監禁。
2022年2月至6月，48歲德拉斯帕達(Ronald Delaespada)與38歲同夥洛威特(Rayon Lovett)、44歲韋爾奇(Owen Welch)，在布碌崙向一名臥底警察出售17把槍，其中包括半自動槍械。
三人在車內進行槍械買賣交易，通常會把汽車停放在離家附近的展望公園南區(Prospect Park South)一帶，靠近人流多的展望公園、教堂和小學等場所；此外，交易普遍發生在午後的光天化日下，被告攜帶裝有槍枝的袋子，明目張膽地走在大街上。
2022年6月15日，洛威特和韋爾奇以數千元的價格，向臥底警察出售了一把KelTec KS7的霰彈槍、和一把有大容量彈匣的AR-15式步槍；兩人被捕後已先後認罪，其中洛威特遭判85個月監禁，而韋爾奇正等待量刑中。
德拉斯帕達則在2023年2月對槍枝販運、意圖分發毒品等罪名認罪，23日於紐約東區聯邦法院出庭時，獲法官LaShann DeArcy Hall判處十年監禁；據悉，他在2015年於維州便曾因販毒和持有槍械武器被定罪，隨後接受聯邦監管下獲釋，卻在這期間於紐約州再度犯案。
此次落網時他的身上還被搜出超過80顆芬太尼藥丸、超過38克的海洛因和芬太尼混合物、超過50克可卡因、30克的強效可卡因等毒品。
「德拉斯帕達是一名在公眾場所和市中心繁華街道上出售非法槍枝的職業罪犯，絲毫不考慮這些致命武器會造成的後果」，紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)表示，當日的判決將使他多年都不會再出現街頭，這是其不尊重法律和作出危險行為而應得的懲罰。
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