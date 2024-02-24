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月圓無屆藝術展 法拉盛市政廳登場

記者邢易霖╱紐約報導
「月圓無屆」藝術展覽會從即日起至3月3日展出。(記者邢易霖 / 攝影)
「月圓無屆」藝術展覽會從即日起至3月3日展出。(記者邢易霖 / 攝影)

為慶祝元宵節的到來，皇后區法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)將於即日起至3月3日(周日)，舉辦「月圓無屆」藝術展覽會，呈現六位藝術家的水彩畫、國畫、流彩畫等創作，增添社區藝術文化氛圍。

該活動由美國華人華僑社團聯合會、美國皇后畫院、ArtNFT GROUP LLC主辦；根據皇后畫院院長劉比華介紹，此次展覽約展出30件畫作，目的除了慶祝元宵節，也希望透過展出六位藝術家的作品，在社區傳遞文化信仰，讓更多民眾走進市政廳接受藝術薰陶。

劉比華談到，該展覽為新畫派提供平台；他介紹，其中「流彩畫」獨特且無法複製的肌理效果，不僅難以臨摹，更融入了雕塑元素，帶來視覺衝擊力，也富含中華文化符號。

展覽還邀請其他畫家參展，包括設計2008年北京奧運會吉祥物「福娃」的著名畫家韓美林大師、廣州美術學院的教授張溫帙，以及紐約詩畫琴棋會的畫家伍卓槐等。

23日展覽開幕當天，州眾議員金兌錫(Ron Kim)辦公室代表，向劉比華頒發嘉獎狀，肯定他在社區舉辦的藝術展活動中，對推動社區文化發展所做出的努力和貢獻。

藝術展將舉辦至3月3日，時間為中午12時至下午5時，地點在法拉盛市政廳，地址北方大道137-35號。

皇后畫院院長劉比華攜他的「流彩畫」作品參展。(記者邢易霖 / 攝影)
皇后畫院院長劉比華攜他的「流彩畫」作品參展。(記者邢易霖 / 攝影)
金兌錫辦公室代表，向皇后畫院院長劉比華頒發嘉獎狀。(記者邢易霖╱攝影)
金兌錫辦公室代表，向皇后畫院院長劉比華頒發嘉獎狀。(記者邢易霖╱攝影)

法拉盛 元宵節 眾議員

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