布碌崙南區健康中心 熱鬧慶新春

由紐約市公立醫院系統管理的布碌崙南區健康中心，近日在位於康尼島的醫療中心舉辦第二屆農曆新年慶祝活動。(讀者提供)

由紐約市公立醫院系統(NYC Health+Hospitals)管理的布碌崙 (布魯克林)南區健康中心(South Brooklyn Health)，近日在位於康尼島 的醫療中心舉辦第二屆農曆新年慶祝活動，包括政界、醫界等百位民眾出席，為醫院增添了溫暖的氣息。

該活動於當日中午在位於海洋公園大道(Ocean Parkway)2601號的地址舉行，該醫院首席執行官莉皮楊斯卡亞(Svetlana Lipyanskaya)最先向大眾致上新春賀詞，祝福大家龍年大吉、平安喜樂；她也提到，因重視亞裔 的傳統文化，在醫院裡舉辦相關的慶祝活動已是第二年，希望通過文娛表演，可加深當地民眾對亞裔傳統的深層認識。

當日活動中，各大團體和組織受邀為嘉賓帶來兒童舞獅、旗袍秀、川劇變臉、魔術、中華舞蹈以及歌唱等豐富表演，博得大眾的眼球目不轉睛，也讓醫院有了比以往更活躍的氣息；醫院最後則派發新春糖果，給現場觀眾們送上祝福。

市議員莊文怡、州眾議員寇頓(William Colton)的幕僚長賀立寧等人也出席當日活動，各自向公眾送上新春祝福，並對醫務人員以及紐約市警等前線人員長期以來為社區作出的貢獻，表示由衷感謝。

布碌崙南區健康中心的前身為頗有名聲的康尼島醫院(Coney Island Hospital)，在經過大規模擴建後，成為了布碌崙南區重要的市立醫院之一；該醫院毗鄰班森賀、康尼島、羊頭灣等多個華裔聚居的社區，有不少服務華人的業務工作，且有中文翻譯服務。需要就醫的民眾可撥打24小時的電話號碼至(844)692-4692，但若是緊急情況，應立即撥打911報警求助。