泛太平洋暨東南亞婦女協會 經文處新春聯歡

泛太平洋暨東南亞婦女協會於經文處新春聯歡。(記者劉梓祁╱攝影)

在慶祝龍年之際，泛太平洋暨東南亞 婦女協會(PPSEAWA)紐約分會於23日在曼哈頓中城駐紐約台北經濟文化辦事處內，舉辦農曆新年春節聯歡，並邀請多位民選官員與社區代表參與；活動中，包括傳統舞蹈、音樂表演在內的多個文化節目輪番上演，旨在慶祝並傳承豐富的東亞文化遺產。

致詞環節中，經文處處長李光章表示，該婦女協會在成立有近一個世紀的時間內，於全球內對推動性別平等和婦權扮演著重要角色，因此對共同舉辦本次聯歡感到榮幸。李光章還說，台灣作為被協會的創始成員之一，多年來也在踐行性平和婦權，不僅有數據指，台灣為亞洲性別平等度第一，總統蔡英文亦是第一位女性國家元首，未來蕭美琴將也成為第二位女性副總統。

協會副會長方秀蓉也說，協會自1928年成立以來，始終在為全球婦女權益倡導，關心婦女和兒童問題、推動世界和平，目前紐約有逾80位會員，且每年舉辦不同公益活動和獎學金計畫。法拉盛 市議員黃敏儀(Sandra Ung)則表示，台灣社區對推動性別平等所做努力不可忽視，而如今議會已有多數女性領導、議長也為女性，無疑是集體努力的展現。

同時出席的還有協會會長凱格利亞(Helen Ceglia)和副會長塔德(Lady Francesca Todd)，以及州參議員劉醇逸、曲怡文，和皇后區 高等法院法官林凱倫(Karen Lin)等人。