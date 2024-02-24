大頸華人女童籃球隊 雖敗猶榮

這些女孩從零學起，學習如何打籃球。(華人家長Marcel Ho提供)

本月10日，即今年農曆新年的第一天，在長島 聖三一中學(Holy Trinity high School)體育館內，一支身穿紅衣、幾乎由全華人 女童組成的籃球隊在此參與冠軍賽，雖然最後不敵對手，屈居冠軍，但他們的父母認為雖敗猶榮，因為重點不在於冠軍，而在於堅持不懈的團體精神。

早在一年半前，在大頸居住多年的華人羅明威因為熱愛籃球，長年和兒子在長島天主教青年組織(Catholic Youth Organization of Long Island)打球，他又進一步希望為自己的女兒組建一支籃球隊，並希望有多年籃球教練經驗的朋友張彼得執教，沒想到張彼得一口答應，雖然自己沒有孩子在隊中訓練，他欣然承擔起志願者教練的工作。

在他們二人的張羅下，很快就在2022年的夏天組成了一支亞裔 女童籃球隊，以代表的教區聖阿羅伊斯(St. Aloysius)為名，這些孩子的年齡都只有10歲，且12名女童中11名都是華裔。當教練問他們是否曾看過籃球比賽時，現場鴉雀無聲。之後，這些女孩從零學起，開始學習如何打籃球，如何打配合，在張彼得不厭其煩的教誨下，一次次失敗又重來。

在長島天主教青年組織在那一年組織的女童籃球賽上，聖阿羅伊斯隊的女孩們雖然辛苦訓練，但仍因為基礎不穩，早早出局；但女孩們沒有放棄，仍然堅持訓練，並在今年的女童籃球賽上，得到了她們家長都難以想像的勝利——聖阿羅伊斯隊一路連勝12場，直到決賽，而決賽那一天正好是今年的農曆大年初一，2月10日，對這個幾乎全是華人女童的隊伍，意義更加重大。

聖阿羅伊斯隊最後以20比30的比分輸給對手，屈居亞軍，但是女童的父母們表示這並不要緊。其中一名華人家長蔡亦聰說，「我的女兒在此之前從未打過籃球，但是現在她很熱愛熱球，而且她學會了團隊合作，也學會了如何在輸贏中吸取教訓。」