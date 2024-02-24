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皇后區地檢慶新春 華裔副督察獲表揚

記者邢易霖╱紐約報導
皇后區地區檢察官辦公室22日舉辦慶農曆年活動，聚集民選官員和社區組織共同為新春送福。(記者邢易霖╱攝影)
皇后區地區檢察官辦公室22日舉辦慶農曆年活動，聚集民選官員和社區組織共同為新春送福。(記者邢易霖╱攝影)

皇后區地區檢察官辦公室22日在市立大學皇后社區學院(Queensborough Community College，簡稱QCC)舉辦龍年新春慶典。活動不僅由皇后社區學院的學生帶來中華舞蹈和舞獅表演，還有一系列的美食攤位。活動近百人到場，眾多皇后區民代及組織參與。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)的代表Jennifer Naiburg致詞，將繼續致力於推廣文化多樣性，支持亞裔社區，通過建立首個仇恨犯罪局和亞裔諮詢委員會來增強公正和安全。希望在新的一年，共同追求一個更和平、繁榮的社區。

市議員李琳達(Linda Lee)感謝皇后區地檢辦公室，讚賞他們在打擊仇恨犯罪、支持當地小企業以及努力遏制槍枝泛濫方面所做的顯著成效。她指出，通過慶祝傳統節日將有助於減少仇恨犯罪，促進文化多樣性的發展和交流。

同時，她向華裔副督察(Deputy Inspector)陳建祖(Kevin Chan)頒獎，表彰他在持續打擊社區犯罪方面所做出的勞動和努力。陳建祖曾擔任市警107分局局長，並先前在曼哈頓、皇后區等地區的多個警局服務，現擔任南皇后區勤務指揮中心(PBQS)的行政官(Administrator)。

陳建祖感謝社區對他工作的支持，他指出目前社區最嚴重的犯罪現象是車輛盜竊事件，他將積極打擊當前存在的犯罪現象，也呼籲民眾謹防汽車盜竊，在車內不要留下貴重物品。未來他將繼續幫助社區中的弱勢群體，堅守崗位，為社區治安保駕護航。

此外，皇后區地區檢察官辦公室為韓美家庭支持中心(Korean American Family Service Center)和韓裔社區服務中心(Korean Community Services Center)頒發嘉獎狀，感謝各組織持續以來在社區的服務貢獻。

市議員李琳達(左一)和凱茲的代表Jennifer Naiburg(左三)為華裔副...
市議員李琳達(左一)和凱茲的代表Jennifer Naiburg(左三)為華裔副督察陳建祖(左二)頒獎。(記者邢易霖╱攝影)

皇后區 仇恨犯罪 亞裔

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