霍楚布碌崙慶春節 歷任州長首見

州長霍楚21日在布碌崙舉辦慶新春活動。(讀者提供)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)日前於布碌崙 (布魯克林)班森賀舉行農曆新年慶祝活動，數百名民眾、社區領袖、民選官員共聚一堂，慶祝龍年的到來。

霍楚在活動上致詞，表示農曆新年令家庭和社區更緊密聯繫在一起，去年9月她通過立法，將春節定為全州公立學校假期，如此深刻的意義使今年的農曆新年更為重要。

她還提到，為加強社區治安和打擊仇恨犯罪，在新財年計畫裡增加6000萬元撥款，給面臨仇恨攻擊風險大的社區組織使用，幫助他們獲得更多資源；這筆經費也同時會用於執法活動，讓地區檢察官可以保護民眾及其家人的安全，並通過法律制裁懲罰罪犯。

霍楚表示，多數亞裔 人口集中在紐約市五大區，但她希望紐約州的人民都能接觸並了解亞裔的歷史、文化和傳統，並共享這些優良的價值觀；她表示很自豪能夠主辦此次活動，感謝所有推動文化傳統付出努力的民選官員和社區領袖，她也很期待25日(周日)在曼哈頓舉辦的新春愛心大遊行，將與出生在中國的兩名姪女一起參與。

當晚州眾議員寇頓(William Colton)、鄭永佳、李榮恩(Grace Lee)，州參議員曲怡文、郭納德(Andrew Gounardes)，市議員莊文怡、李琳達，以及布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)等民選官員出席。