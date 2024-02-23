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曼哈頓下城新年酒會 亞當斯出席

記者許君達╱紐約報導
市長亞當斯出席農曆新年慶祝酒會。(記者許君達╱攝影)
市長亞當斯出席農曆新年慶祝酒會。(記者許君達╱攝影)

紐約市亞當斯(Eric Adams)22日在曼哈頓下城的紐約郡遺產法院大廳(New York County Surrogate's Court)出席慶祝農曆新年酒會，數百名亞裔社區代表及多名亞裔州市民代到場同慶。

亞當斯表示，亞裔群體是為紐約市的經濟與文化繁榮起到重要貢獻的一個族群。而亞裔內部本身也有充分的多元性，包括華裔、韓裔、越南裔、印度裔等等，雖然他們各有自己的文化傳統，但在農曆新年這樣一個特殊的節慶中，亞裔族群們又能和睦友愛地團結在一起，「很高興能身為這個擁有全美最大亞裔族群的城市的領導者」。

亞當斯同時向亞裔社區喊話，承諾在新的一年中繼續加強公共安全的保護、致力於經濟的繁榮以及其他社區關注的問題。

出席酒會的還有市小商業服務局(Small Business Services)局長金德彥(Kevin Kim)、州眾議員鄭永佳、李榮恩(Grace Lee)、珍妮花(Jenifer Rajkumar)以及市議員黃敏儀。李榮恩表示，紐約已成為全美首個將農曆新年定為學校法定假日的州，象徵著我們亞裔不僅是一個族群概念，更是這片土地上的一員。黃敏儀則回憶，在她年少時，亞裔族群和文化少有人關注，農曆新年的氛圍遠不如今天這般紅火。

酒會上的裝飾充滿紅色的年節氣氛，並有舞龍舞獅表演。(記者許君達／攝影)
酒會上的裝飾充滿紅色的年節氣氛，並有舞龍舞獅表演。(記者許君達／攝影)

亞裔 亞當斯 紐約市

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