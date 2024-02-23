新冠疫情援助結束 多50萬人陷貧困

新冠疫情援助結束後，多近50萬人陷入貧困。(記者劉梓祁╱攝影)

根據最新報告，在持續多年的貧困率下降之後，紐約市 在2022年出現轉折，其貧困水平增幅達到近十年來最大，有近200萬人生活在貧困中；報告還顯示，新冠疫情 期間的援助計畫結束，也導致貧窮人數急劇增加。

根據哥倫比亞大學和Robin Hood基金會發布的新報告，有超過一半紐約市居民生活在貧困中或符合被歸類於低收入 人群的標準，占總人數的56%。

該報告指出，從2021年到2022年，被認為生活在貧困中的居民數量從150萬增加至200萬，且市內貧困率從2021年的18%增加到2022年的23%，幾乎是全國平均水平的兩倍。縱向對比顯示，本次增幅也是2012年以來單年最大的一次。

該報告涵蓋時間與和新冠疫情聯邦援助計畫的結束時間相同，顯示援助結束後，貧困人口增加有近50萬人。此外，2022年4月以來的移民危機亦帶來至少17萬新移民，對城市財政和住房帶來挑戰。

根據報告，有色人種承擔了城市貧困率急劇上升的大部分，西語裔市民生活在貧困中的可能性是白人的兩倍，為26%比13%，且亞裔和非洲裔與西語裔的貧困率相似，分別為24%和23%。

統計方法指，每年收入為2萬7000元或更少的單身人士可被認為是低收入或貧困。Robin Hood負責人、前副市長布埃里(Richard Buery)表示，考慮到市內多年來減少貧困所取得的穩步進展，最新發現特別令人沮喪。

布埃里還說，市府並沒有保持稅收抵免、住房券和兒童護理補助等有效舉措的意願，其本能夠幫助數百萬人擺脫貧困。研究還指出，通貨膨脹和租金上升也是導致貧困率上升的部分原因。

市長亞當斯(Eric Adams)也表示，新冠疫情對城市中的脆弱群體造成了「不成比例的傷害」，但已推出包括對夏季青年就業計畫等一系列舉措，均是推動發展的體現。報告還指，2022年全市有25％的兒童生活在貧困中，是自2015年以來的最高水平。