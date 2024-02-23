新冠疫情援助結束 多50萬人陷貧困
根據最新報告，在持續多年的貧困率下降之後，紐約市在2022年出現轉折，其貧困水平增幅達到近十年來最大，有近200萬人生活在貧困中；報告還顯示，新冠疫情期間的援助計畫結束，也導致貧窮人數急劇增加。
根據哥倫比亞大學和Robin Hood基金會發布的新報告，有超過一半紐約市居民生活在貧困中或符合被歸類於低收入人群的標準，占總人數的56%。
該報告指出，從2021年到2022年，被認為生活在貧困中的居民數量從150萬增加至200萬，且市內貧困率從2021年的18%增加到2022年的23%，幾乎是全國平均水平的兩倍。縱向對比顯示，本次增幅也是2012年以來單年最大的一次。
該報告涵蓋時間與和新冠疫情聯邦援助計畫的結束時間相同，顯示援助結束後，貧困人口增加有近50萬人。此外，2022年4月以來的移民危機亦帶來至少17萬新移民，對城市財政和住房帶來挑戰。
根據報告，有色人種承擔了城市貧困率急劇上升的大部分，西語裔市民生活在貧困中的可能性是白人的兩倍，為26%比13%，且亞裔和非洲裔與西語裔的貧困率相似，分別為24%和23%。
統計方法指，每年收入為2萬7000元或更少的單身人士可被認為是低收入或貧困。Robin Hood負責人、前副市長布埃里(Richard Buery)表示，考慮到市內多年來減少貧困所取得的穩步進展，最新發現特別令人沮喪。
布埃里還說，市府並沒有保持稅收抵免、住房券和兒童護理補助等有效舉措的意願，其本能夠幫助數百萬人擺脫貧困。研究還指出，通貨膨脹和租金上升也是導致貧困率上升的部分原因。
市長亞當斯(Eric Adams)也表示，新冠疫情對城市中的脆弱群體造成了「不成比例的傷害」，但已推出包括對夏季青年就業計畫等一系列舉措，均是推動發展的體現。報告還指，2022年全市有25％的兒童生活在貧困中，是自2015年以來的最高水平。
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