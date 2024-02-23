嚴打闖紅燈 擬增千餘監控攝影機

紐約市呼籲延長闖紅燈監控項目，並要求大幅增加攝影機數量。圖為示意圖。(記者許君達╱攝影)

為了有效遏止駕駛闖紅燈，紐約市 計畫將現有十字路口可拍攝闖紅燈的監控攝影機，從150個增加到1325個；根據市交通局(DOT)統計，目前的150台攝影機在過去30年間，平均每天拍到1930次闖紅燈車輛，減少了77%的違法行為，且僅有6%的駕駛為累犯。

目前，根據州法的授權，紐約市現在擁有150個可供拍攝闖紅燈違法行為的攝影機，在全市範圍內的約1萬3700個設有交通信號燈的路口中僅占1%。闖紅燈監控計畫從1994年開始實施，根據市交通局統計，這150台攝影機在30年間共開出了70萬4280張罰單。

當前的30年授權期將在今年12月1日結束，市府向州議會申請，要求將授權延長至2030年，並將攝影機數量擴大到1325個，達到全市的10%。此外，州參議員吉納瑞斯(Michael Gianaris)也提案，要求吊銷12個月內闖紅燈被拍超過五次的車輛的註冊資格。

根據紐約市現行的法規，在設有監控裝置的路口，一旦紅燈亮起，該方向的攝影機就會自動啟動，抓拍越過斑馬線的車輛，違規越線或闖紅燈者，將被處以每次50元的罰款。

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)22日在曼哈頓 東哈林區(East Harlem)組織集會，呼籲州立法機構通過市府的延期提案。他說，2023年全市共有29人死於闖紅燈引發的交通事故，是有史以來最嚴重的一年，而所有致命車禍都發生在沒有安裝監控設備的十字路口。

不過，也有市民持反對意見。住在皇后區 的華人張先生就表示，正在過路口時信號燈突然變紅是常見情況，而所謂的「闖紅燈」抓拍，針對的也基本都是這種並不存在極大安全隱患的行為，懷疑市府只是想藉此收取更多罰款，防止闖紅燈導致車禍意外，應有更好的方式。