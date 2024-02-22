我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「吃起來像麥當勞」Trader Joe's荷蘭鬆餅暴紅 灣區每人限購一份

「不符合就驅逐」拜登擬提高無證客庇護審查標準、加速遣返

8大道非法擺攤再遭突擊清理 當場沒收貨、車

記者顏潔恩／紐約報導
市清潔局執法人員21日到8大道取締非法擺攤。(讀者提供)
市清潔局執法人員21日到8大道取締非法擺攤。(讀者提供)

紐約市清潔局21日攜手紐約市警出現在布碌崙(布魯克林)8大道商業圈一帶，再次針對無證攤販展開突擊清理行動，並出動大卡車沒收物品；當地華裔社區人士表示，已多次警告無證攤販守法，接下來的取締行動將會更頻繁。

8大道占用人行道非法擺攤的現象猖獗，不僅民眾行走不便、街道惡臭髒亂，也引發食品安全問題；21日下午1時左右，執法人員在市警的配合下，到8大道交55街突擊檢查，執法人員當場沒收無證攤販的物品，甚至將其裝載貨物的小拖車也一併充公；不過在執法行動展開前，有接獲風聲的攤販早已收拾東西離開，逃到突擊地點的數條街以外繼續擺攤，或是等到人走後又返回原點占道。

紐約華人聯合會的理事長黃啟旺表示，當日是取締8大道無證攤販的又一波行動，接下來也會對超出經營尺寸的合法攤販和商家展開執法，希望各方人員能夠注意；他指出，不確定當日有多少無證攤販被充公貨物或開罰單，但強調今年已多次在當地展開廣泛的宣傳，這樣的執法行動會持續進行，直到8大道的問題改善。

針對那些與執法人員玩「貓抓老鼠」遊戲的攤販，黃啟旺說，希望他們可以自律守法，否則終有一天還是會被逮到，「最終損失是自己的」；他也說，此次維護8大道環境乾淨整潔的意願強烈，已採用先禮後兵的方式給予多次警告，如今會將執法當中觀察到的現象與問題都反映給執法當局，有必要的話會加強執法和商量更多的對策，絕不會再縱容社區的不良風氣。

8大道的非法擺攤問題，目前也是該選區市議員莊文怡上任後的首要工作任務之一，她在數日前曾與市清潔局工作人員、華社代表走訪8大道，了解違法占道擺攤的情況。

無證攤販聽聞執法，趕緊收拾東西將貨物搬走。(讀者提供)
無證攤販聽聞執法，趕緊收拾東西將貨物搬走。(讀者提供)

8大道 紐約市 布碌崙

上一則

半小時作案3起 布碌崙2匪揮刀搶走路人手機

下一則

紐約糧食券App新增鎖卡功能 防盜刷

延伸閱讀

紐約布碌崙中木一名男子跳軌自殺

紐約布碌崙中木一名男子跳軌自殺
布碌崙博館迎來200周年 將辦大型藝術家群展

布碌崙博館迎來200周年 將辦大型藝術家群展
班森賀男被假Uber客服電話詐騙2000多元

班森賀男被假Uber客服電話詐騙2000多元
紐約市引進封閉路邊垃圾箱

紐約市引進封閉路邊垃圾箱

熱門新聞

涉嫌運作跨國賣淫及女性販運遭起訴的陳圓圓(左)和徐蓉蓉(右)在屋外車內開心自拍。(取自起訴書)

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

2024-02-17 06:31
一名年輕女子在紐約市一家寵物店莫名搧了旁人一巴掌。(擷自YouTube@NBC News)

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

2024-02-20 14:57
路女士的iPad出現防詐騙示警，她打電話過去卻慘遭詐騙6000元。圖為示意圖。(記者顏嘉瑩／攝影)

駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元

2024-02-18 14:58
原本在一旁低頭看手機的女子，突然拿金屬瓶猛擊佛瑞斯特的頭部。(截自eyeglasses.stringmusic Instagram)

地鐵大提琴手 紐約先驅廣場表演遭襲

2024-02-16 12:47
白人男子被無辜攻擊，鮮血染濕衣服。(讀者提供)

紐約皇后廣場地鐵站發生襲擊事件 白人男子慘遭暴打

2024-02-20 19:08
目前約有968名無證客在戶外或地鐵中過夜。與去年的數據相比，露宿街頭的無證客數量大約增長了25%。(美聯社)

紐約市近千無證客露宿街頭地鐵 華人憂心社安

2024-02-19 06:53

超人氣

更多 >
喜歡在家自由工作？這3種職業需求高

喜歡在家自由工作？這3種職業需求高
4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元
10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？

10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？
因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機
完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高