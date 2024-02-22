8大道非法擺攤再遭突擊清理 當場沒收貨、車

市清潔局執法人員21日到8大道取締非法擺攤。(讀者提供)

紐約市 清潔局21日攜手紐約市警出現在布碌崙 (布魯克林)8大道 商業圈一帶，再次針對無證攤販展開突擊清理行動，並出動大卡車沒收物品；當地華裔社區人士表示，已多次警告無證攤販守法，接下來的取締行動將會更頻繁。

8大道占用人行道非法擺攤的現象猖獗，不僅民眾行走不便、街道惡臭髒亂，也引發食品安全問題；21日下午1時左右，執法人員在市警的配合下，到8大道交55街突擊檢查，執法人員當場沒收無證攤販的物品，甚至將其裝載貨物的小拖車也一併充公；不過在執法行動展開前，有接獲風聲的攤販早已收拾東西離開，逃到突擊地點的數條街以外繼續擺攤，或是等到人走後又返回原點占道。

紐約華人聯合會的理事長黃啟旺表示，當日是取締8大道無證攤販的又一波行動，接下來也會對超出經營尺寸的合法攤販和商家展開執法，希望各方人員能夠注意；他指出，不確定當日有多少無證攤販被充公貨物或開罰單，但強調今年已多次在當地展開廣泛的宣傳，這樣的執法行動會持續進行，直到8大道的問題改善。

針對那些與執法人員玩「貓抓老鼠」遊戲的攤販，黃啟旺說，希望他們可以自律守法，否則終有一天還是會被逮到，「最終損失是自己的」；他也說，此次維護8大道環境乾淨整潔的意願強烈，已採用先禮後兵的方式給予多次警告，如今會將執法當中觀察到的現象與問題都反映給執法當局，有必要的話會加強執法和商量更多的對策，絕不會再縱容社區的不良風氣。