紐約客談╱站台裝護欄 防落軌悲劇

近些年，紐約地鐵系統的乘客安全問題日益突出，其中最引人注目的就是站台乘客落軌事件，紐約市 每年有數十人為此喪命。華裔乘客高慧民 2022年被一名精神病遊民推落軌道喪命的事件尤其讓整個華社，甚至紐約市揪心。強化站台安全，安裝滑動門和安全柵欄的呼聲日益高漲。

今年1月底，大都會運輸署開始在曼哈頓和布碌崙(布魯克林)三個地鐵站 台試點安裝明黃色的站台柵欄，這種網格金屬柵欄大約半人高，一邊固定在地面，一邊固定在地鐵車站的支柱上，大概可以遮擋兩個支柱之間一半的空間。乘客可以在柵欄後候車，在柵欄和支柱的空隙間上下地鐵。

雖然這種柵欄無法像全封閉的地鐵站台滑動門那樣，將乘客完全與運行的列車和鐵軌隔離開，但這種柵欄還是會給乘客相當的安全感，站在柵欄後面可以不用擔心離地鐵太近；也不用擔心被人推下鐵軌；感覺身體不適的乘客還可以將柵欄作為額外的保護。

有人認為，這種站台柵欄只是解決了一半問題，有人甚至認為是浪費錢，還不如多增加一些服務項目。不過平心而論，如果高慧民當時站在柵欄後面，或許就不會被推下鐵軌。

紐約地鐵已經有近120年的歷史，有的地鐵站老舊，無法安裝全封閉滑動門。且就目前地鐵規模而言，要在全部地鐵站台安裝滑動門，耗資將達天文數字，根本就不現實。或許，比較有策略性的做法是對一些客流量巨大，上下班人潮洶湧的樞紐地鐵站和大站進行改造，安裝全封閉滑動門，保證乘客的安全；在一些小站或較為偏僻的地鐵車站，則可以安裝站台柵欄。