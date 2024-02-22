半小時作案3起 布碌崙2匪揮刀搶走路人手機

兩名劫匪半小時內在南布碌崙作案三起，搶走兩部手機。(警方提供)

兩名騎滑板車的劫匪近日深夜在南布碌崙 (布魯克林)街頭頻繁出沒，警方稱，這兩名劫匪在華人 聚居的班森賀和格雷夫森德(Gravesend)，曾在半個小時內作案三起，警方已對其發出了通緝 令。警方呼籲知情者提供相關線索，早日將其捉拿歸案。

警方稱，這三起連環搶劫案的第一起發生在班森賀。1月29日凌晨0時52分左右，一名33歲的男受害者在布碌崙19大道交79街附近行走。這時有兩名劫匪騎著滑板車向其靠近，他們向受害者亮出了一把刀，威脅要他交出錢來，但並未得手，兩嫌騎著滑板車逃離。

第二起搶劫案三分鐘後發生。0時55分，這兩名劫匪騎著滑板車，在78街1810號門前靠近一名30歲的男受害者，他們假裝持有武器、索要錢財，同樣未得手，兩名嫌犯騎著滑板車，沿78街向東逃離現場。該案沒有人員受傷。

第三起搶劫案大約半小時後在格雷夫森德(Gravesend)發生。大約凌晨1時20分，一名39歲的男受害者行走在布碌崙西13街2125號門前。這時兩名劫匪如法炮製，騎著滑板車靠近受害者，向其亮出一把刀，要他交出手機。雙方隨後發生了肢體衝突。兩名劫匪用刀割傷了受害者的手，取走了兩部蘋果手機，然後騎滑板車沿西13街向北逃離現場。受輕傷的受害男子受了輕傷，沒有接受治療。

警方在獲取了兩名嫌犯的照片後將其公開。警方形容兩名歹徒為深膚色的男性，他們最後一次露面時身穿全黑衣服，其中一人背著背包。