第四屆動畫短片之夜 華裔捧場

因為主題是「瘋狂天才亞裔和朋友們」，不少華裔前來參加。(主辦方提供)

第四屆「動畫短片之夜」日前在皇后區法拉盛 市政廳文藝中心舉行，公布了一系列入選動畫短片，吸引了來自各地的150名動畫創作者和愛好者，共同參與這場節日盛會；因為主題是「瘋狂天才亞裔 和朋友們」，不少華裔前來參加。

「瘋狂天才亞裔和朋友們」動畫之夜旨在展示亞裔藝術家的作品，凝聚不同背景的人們，共同分享彼此的故事；本次活動也得到了法拉盛市政廳文藝中心以及贊助商、社區志願者和觀眾的支持。市政廳執行兼藝術總監寇達克(Ellen Kodadek)表示，「透過這些作品，我們有機會聆聽和理解亞裔的故事和觀點，這和法拉盛市政廳文藝中心一直倡導的藝術平等和大眾化一脈相承」。

本次活動負責人黃明儀表示，此次共有11部作品獲獎，是千餘件動畫投稿中評級前百分二之的優秀作品，並經過專業評審委員會嚴格評審，「這些短片集合了各式各樣的故事，但都反映了亞太裔族群的多元經歷」。

其中，講述了雙胞胎之間的競爭故事的「雙胞胎」獲得評審團評選獎，作者是唐米歇爾；「失落的信使」獲得首獎，以作者馬子東的真實經歷為靈感，講述了一個信使在到達之前所經歷的一些不可思議的事情，還有Chloe Ko的「循環」獲得最佳視覺特效獎，簡家珍和洪萬宇的「造神」獲得最佳定格動畫獎，Vincent Wang、Grace Redclift、Kaifu Tan和Lance Haug的「無攝影」獲得最佳3D動畫獎等。