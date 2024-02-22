博登書屋會議 頒12項年度大獎

博登書屋在曼哈頓召開會議，宣布12個2023年度獎項。中國法學學者張千帆和許章潤分別獲得著作和個人大獎。(記者許君達╱攝影)

紐約中文出版機構博登書屋21日在曼哈頓 公布了一系列2023年度獲獎作品及個人名單，其中北京大學法學教授張千帆的「憲政三論：自由、法治、民主」獲得年度圖書金質獎，曾因大膽批評習近平 當局恐怖獨裁統治而在中國遭到嚴厲打壓的法學學者許章潤，獲得名為「中國的脊梁」的年度特別人物獎。

博登書屋成立於2020年，致力為華語世界提供優質且不受審查的人文社科內容，同時更為在中國遭受打壓而發不出聲的學者提供平台。博登書屋的出版領域包括政治、經濟、藝術、哲學、歷史等，2023年的出版數量比上一年度有了較大的提升，因此評選出的年度獲獎作品也從去年的五個增加到了12個。

除了張千帆和許章潤外，劉亞洲的「大國戰略與中美關係」獲最佳翻譯理論著作獎，東夫的「麥苗青菜花黃——大飢荒川西紀實」獲最佳口述歷史著作獎，榮劍的「日本 『近代』轉型的悖論——從德川到昭和的思想政治演變」獲最佳日本轉型歷史研究著作獎，陳純的「國家主義的陰影——學者、民粹與少數派」獲最佳當代中國研究批判理論著作獎，張倫的「如何理解當今動盪的世界——大變動、大重組、大博弈」獲最佳世界與中國時政評論獎，王飛凌的「中華秩序：中原、世界帝國與中國力量的本質」獲最佳中華歷史研究著作獎，王海南的「強權論」獲最佳極權理論研究著作獎，許章潤的「燔祭」獲最佳詩集獎。此外，還有兩個年度榮譽作者獎項分別頒發給鍾聞和徐澤榮。

博登書屋負責人榮偉介紹，張千帆的「憲政三論」代表了中國最尖端水平的憲政民主理論，可以作為未來中國在憲政民主實踐中所使用的公民教育教材，獲得年度金質獎實至名歸。而許章潤在政權的殘酷打擊報復之下不屈不撓、堅持寫作和出版的精神，堪稱中國知識分子的脊梁，因此特別為他設置了這個個人獎項。

頒獎活動結束後，博登書屋還組織了一場美中台未來關係發展前景分析研討會，邀十餘名中文知識界人士討論了各自對於台灣大選後、美中台三方關係與和平前景的看法。