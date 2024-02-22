我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「吃起來像麥當勞」Trader Joe's荷蘭鬆餅暴紅 灣區每人限購一份

「不符合就驅逐」拜登擬提高無證客庇護審查標準、加速遣返

博登書屋會議 頒12項年度大獎

記者許君達╱紐約報導
博登書屋在曼哈頓召開會議，宣布12個2023年度獎項。中國法學學者張千帆和許章潤分別獲得著作和個人大獎。(記者許君達╱攝影)
博登書屋在曼哈頓召開會議，宣布12個2023年度獎項。中國法學學者張千帆和許章潤分別獲得著作和個人大獎。(記者許君達╱攝影)

紐約中文出版機構博登書屋21日在曼哈頓公布了一系列2023年度獲獎作品及個人名單，其中北京大學法學教授張千帆的「憲政三論：自由、法治、民主」獲得年度圖書金質獎，曾因大膽批評習近平當局恐怖獨裁統治而在中國遭到嚴厲打壓的法學學者許章潤，獲得名為「中國的脊梁」的年度特別人物獎。

博登書屋成立於2020年，致力為華語世界提供優質且不受審查的人文社科內容，同時更為在中國遭受打壓而發不出聲的學者提供平台。博登書屋的出版領域包括政治、經濟、藝術、哲學、歷史等，2023年的出版數量比上一年度有了較大的提升，因此評選出的年度獲獎作品也從去年的五個增加到了12個。

除了張千帆和許章潤外，劉亞洲的「大國戰略與中美關係」獲最佳翻譯理論著作獎，東夫的「麥苗青菜花黃——大飢荒川西紀實」獲最佳口述歷史著作獎，榮劍的「日本『近代』轉型的悖論——從德川到昭和的思想政治演變」獲最佳日本轉型歷史研究著作獎，陳純的「國家主義的陰影——學者、民粹與少數派」獲最佳當代中國研究批判理論著作獎，張倫的「如何理解當今動盪的世界——大變動、大重組、大博弈」獲最佳世界與中國時政評論獎，王飛凌的「中華秩序：中原、世界帝國與中國力量的本質」獲最佳中華歷史研究著作獎，王海南的「強權論」獲最佳極權理論研究著作獎，許章潤的「燔祭」獲最佳詩集獎。此外，還有兩個年度榮譽作者獎項分別頒發給鍾聞和徐澤榮。

博登書屋負責人榮偉介紹，張千帆的「憲政三論」代表了中國最尖端水平的憲政民主理論，可以作為未來中國在憲政民主實踐中所使用的公民教育教材，獲得年度金質獎實至名歸。而許章潤在政權的殘酷打擊報復之下不屈不撓、堅持寫作和出版的精神，堪稱中國知識分子的脊梁，因此特別為他設置了這個個人獎項。

頒獎活動結束後，博登書屋還組織了一場美中台未來關係發展前景分析研討會，邀十餘名中文知識界人士討論了各自對於台灣大選後、美中台三方關係與和平前景的看法。

日本 曼哈頓 習近平

上一則

布碌崙中木F線男跳軌亡 地鐵一度停運延誤

下一則

李查爾頓致力亞裔健康 獲紐約市議會頒嘉獎

延伸閱讀

賴清德國情報告 綠不排斥李登輝國大模式

賴清德國情報告 綠不排斥李登輝國大模式
新聞眼／「雙少數」總統 賴清德應謙卑建立憲政慣例

新聞眼／「雙少數」總統 賴清德應謙卑建立憲政慣例
樂見賴清德赴立院報告 綠委：要即問即答請提修憲

樂見賴清德赴立院報告 綠委：要即問即答請提修憲
川普科州參選資格案 最高院裁決如兩面刃

川普科州參選資格案 最高院裁決如兩面刃

熱門新聞

涉嫌運作跨國賣淫及女性販運遭起訴的陳圓圓(左)和徐蓉蓉(右)在屋外車內開心自拍。(取自起訴書)

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

2024-02-17 06:31
一名年輕女子在紐約市一家寵物店莫名搧了旁人一巴掌。(擷自YouTube@NBC News)

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

2024-02-20 14:57
路女士的iPad出現防詐騙示警，她打電話過去卻慘遭詐騙6000元。圖為示意圖。(記者顏嘉瑩／攝影)

駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元

2024-02-18 14:58
原本在一旁低頭看手機的女子，突然拿金屬瓶猛擊佛瑞斯特的頭部。(截自eyeglasses.stringmusic Instagram)

地鐵大提琴手 紐約先驅廣場表演遭襲

2024-02-16 12:47
白人男子被無辜攻擊，鮮血染濕衣服。(讀者提供)

紐約皇后廣場地鐵站發生襲擊事件 白人男子慘遭暴打

2024-02-20 19:08
目前約有968名無證客在戶外或地鐵中過夜。與去年的數據相比，露宿街頭的無證客數量大約增長了25%。(美聯社)

紐約市近千無證客露宿街頭地鐵 華人憂心社安

2024-02-19 06:53

超人氣

更多 >
喜歡在家自由工作？這3種職業需求高

喜歡在家自由工作？這3種職業需求高
4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元
10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？

10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？
因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機
完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高