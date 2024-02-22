博登書屋會議 頒12項年度大獎
紐約中文出版機構博登書屋21日在曼哈頓公布了一系列2023年度獲獎作品及個人名單，其中北京大學法學教授張千帆的「憲政三論：自由、法治、民主」獲得年度圖書金質獎，曾因大膽批評習近平當局恐怖獨裁統治而在中國遭到嚴厲打壓的法學學者許章潤，獲得名為「中國的脊梁」的年度特別人物獎。
博登書屋成立於2020年，致力為華語世界提供優質且不受審查的人文社科內容，同時更為在中國遭受打壓而發不出聲的學者提供平台。博登書屋的出版領域包括政治、經濟、藝術、哲學、歷史等，2023年的出版數量比上一年度有了較大的提升，因此評選出的年度獲獎作品也從去年的五個增加到了12個。
除了張千帆和許章潤外，劉亞洲的「大國戰略與中美關係」獲最佳翻譯理論著作獎，東夫的「麥苗青菜花黃——大飢荒川西紀實」獲最佳口述歷史著作獎，榮劍的「日本『近代』轉型的悖論——從德川到昭和的思想政治演變」獲最佳日本轉型歷史研究著作獎，陳純的「國家主義的陰影——學者、民粹與少數派」獲最佳當代中國研究批判理論著作獎，張倫的「如何理解當今動盪的世界——大變動、大重組、大博弈」獲最佳世界與中國時政評論獎，王飛凌的「中華秩序：中原、世界帝國與中國力量的本質」獲最佳中華歷史研究著作獎，王海南的「強權論」獲最佳極權理論研究著作獎，許章潤的「燔祭」獲最佳詩集獎。此外，還有兩個年度榮譽作者獎項分別頒發給鍾聞和徐澤榮。
博登書屋負責人榮偉介紹，張千帆的「憲政三論」代表了中國最尖端水平的憲政民主理論，可以作為未來中國在憲政民主實踐中所使用的公民教育教材，獲得年度金質獎實至名歸。而許章潤在政權的殘酷打擊報復之下不屈不撓、堅持寫作和出版的精神，堪稱中國知識分子的脊梁，因此特別為他設置了這個個人獎項。
頒獎活動結束後，博登書屋還組織了一場美中台未來關係發展前景分析研討會，邀十餘名中文知識界人士討論了各自對於台灣大選後、美中台三方關係與和平前景的看法。
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