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霍楚支持度降 生活差、犯罪多為主因

記者許君達╱紐約報導
根據最新民調，紐約州選民對州長霍楚的支持率下降。圖為霍楚出席晶片巨頭格芯在紐約州擴大百億投資項目的發布會。(州長辦公室提供)
根據最新民調，紐約州選民對州長霍楚的支持率下降。圖為霍楚出席晶片巨頭格芯在紐約州擴大百億投資項目的發布會。(州長辦公室提供)

根據錫耶納學院(Siena College)最新公布的民意調查結果，紐約州霍楚(Kathy Hochul)的支持率和工作滿意度都有所下滑。民調中，有56%的選民認為紐約州的生活質量正在變差，認為去年州內犯罪情況有所惡化的選民占比相同，錫耶納學院民調專家格林伯格(Steven Greenberg)表示，這兩項比率過半，為霍楚支持度下降的主因。

本次民調於2月12日至14日舉行，樣本總量為806名在紐約州註冊的選民，選民樣本包括註冊民主黨人、共和黨人以及獨立選民，調查總體誤差率為4.2%。

結果顯示，霍楚本月的支持率和工作滿意度均比1月降低八個百分點，支持率進入負值區域。從區域分布上看，霍楚在下州地區的郊區選民中失分最為嚴重。

在民意反饋中，霍楚被描述為誠實、努力、不腐敗，但令多數選民不滿意的是她「不接地氣」，與普通人的生活脫節。民調還顯示，紐約州選民關注度最高的議題是生活成本和移民問題，其次是犯罪問題和住房的可負擔性。

有56%的選民認為霍楚是個勤奮工作的州長，甚至共和黨選民中也有四成認可她的勤奮。從其他方面看，總計接近半數(49%)的選民認為霍楚比較清廉；而在誠實性和工作效率上，霍楚均得到了超過四成的認可。此外，還有平均40%的選民不認為霍楚是一名強有力的領導者，但這一看法在民主黨內與黨外存在較為鮮明的差異，民主黨選民更多傾向認可霍楚的領導力。而在兩黨及獨立選民群體中得到共識的是，霍楚與基層選民存在脫節，不一定能很好地聽到他們的聲音。

在選民關注的議題方面，生活成本得到29%的票數，高居榜首，排名其後的分別是移民、犯罪、可負擔住房和健保服務。而在各黨派支持者的陣營中，民主黨人最關心的三大問題是生活成本、住房和移民，共和黨人最關心的分別是移民、生活成本和犯罪，獨立選民的關注點與共和黨人相似，但對生活成本的關注要高於移民問題。

霍楚 移民 紐約州

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